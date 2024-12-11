Хедлайнером празднования Нового года в Елабуге станет Фирдус Тямаев

Кульминацией всех новогодних мероприятий в Елабуге станет общегородской праздник «Встреча Нового года-2025», который состоится 31 декабря. Хедлайнером праздника станет заслуженный артист РТ, татарский эстрадный певец Фирдус Тямаев. Об этом на городской планерке сообщил заместитель руководителя исполкома Елабужского района РТ по социальным вопросам Надир Курамшин.

Спикер сообщил, что гостей ждут в «Гуляй парке» с 18 до 22 часов. В программу вечера также войдут торжественное награждение победителей муниципальных конкурсов, выступления лучших творческих коллективов города.

Также в городе будут задействованы пять общественных пространств, где состоятся новогодние представления. Начнутся мероприятия с 20 декабря.

Открытие центральной новогодней елки запланировано на 24 декабря.

«В 18 часов для всех елабужан пройдет концертная программа от коллективов и солистов нашего города. Открытие центральной елки — это торжественный старт новогодних мероприятий, поэтому всех приглашаем и ждем в парке Чебурашка», — отметил Курамшин.

Кроме центральной елки, погулять с семьей можно будет и на других площадках города: на Шишкинких прудах, в сквере «Сад у дома», на «Поле чудес» и других местах.

С 23 декабря по 8 января ежедневно с 15 до 21 часа в «Гуляй парке» будет работать резиденция Деда Мороза. «Каждый желающий сможет рассказать стихотворение Деду Морозу и получить сладкий подарок», — пояснил спикер.

21 и 28 декабря в 14 часов на территории торгового центра «Мираж» горожанам будет представлена продукция сельхозпроизводителей Елабужского района и индивидуальных предпринимателей из близлежащих городов.

Сельхозярмарки пройдут с концертной программой, играми и конкурсами.

В новогодние дни с 25 декабря по 14 января в селах Елабужского района пройдут более 100 мероприятий. Помимо традиционных новогодних представлений, будут организованы рождественские посиделки и колядки, игровые хороводы и поздравления пожилых сельчан с Новым годом. Также состоятся новогодний бал-маскарад, мероприятия в рамках программы «Зимние забавы».

Среди жителей сел района объявлены конкурсы «Лучшая снежная фигура» и «Лучшее оформление жилого дома», по результатам которых победителей наградит глава поселения.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что дети семей военнослужащих получат новогодние подарки от главы Елабуги.