news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
СВО 11 декабря 2024 13:04

Дети из семей военнослужащих получат новогодние подарки от главы Елабуги

Скопировать ссылку
Дети из семей военнослужащих получат новогодние подарки от главы Елабуги

В этом году 4 392 ребенка из Елабужского района получат сладкие подарки от Деда Мороза на общую сумму более 2,6 млн рублей. Об этом на городской планерке сообщил заместитель руководителя исполкома Елабужского района РТ по социальным вопросам Надир Курамшин.

«Благодаря вашей поддержке, уважаемый Рустем Мидхатович (Нуриев — прим. Т-и), мы продолжаем добрую традицию вручения новогодних подарков детям сотрудников бюджетной сферы района, многодетным семьям и семьям военнослужащих», — уточнил Курамшин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 234 елабужских школьника из семей бойцов СВО поедут на республиканскую елку в Казань.

Презентация предоставлена пресс-службой Елабужского района РТ.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100