Дети из семей военнослужащих получат новогодние подарки от главы Елабуги

В этом году 4 392 ребенка из Елабужского района получат сладкие подарки от Деда Мороза на общую сумму более 2,6 млн рублей. Об этом на городской планерке сообщил заместитель руководителя исполкома Елабужского района РТ по социальным вопросам Надир Курамшин.

«Благодаря вашей поддержке, уважаемый Рустем Мидхатович (Нуриев — прим. Т-и), мы продолжаем добрую традицию вручения новогодних подарков детям сотрудников бюджетной сферы района, многодетным семьям и семьям военнослужащих», — уточнил Курамшин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 234 елабужских школьника из семей бойцов СВО поедут на республиканскую елку в Казань.