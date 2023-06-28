Хедлайнером праздника «Иван Купала» в Зеленодольске станет Тина Кузнецова

Хедлайнером республиканского праздника славянской культуры Ивана Купалы в Зеленодольскке станет российская певица, участница шоу «Голос» Тина Кузнецова, солистка проекта Zventa Sventana. Группа представит народные песни с танцевальной электроникой и инди-попом. Как будет проходит праздник «Ивана Купала — 2023» рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

Праздник состоится 7 июля в парке «Березовая роща» с переходом к природному водоему на ул. Сайдашева. Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев проверил ход подготовки к мероприятию.

«Иван Купала становится традицией Зеленодольска и важно сохранить именно его аутентичность. Природная локация как нельзя лучше отражает суть праздника, объединяя три стихии: огонь, воду и землю», — подчеркнул мэр.

Начало праздника намечено на 16.00. В Березовой роще развернется городок с мастер-классами по древнерусскому письму, плетению браслетов, венков и изготовлению кукол-оберегов. Театр славянских сказок, молодецкие забавы, живой двор, детская игровая зона с росписью избушек, народные подворья с играми и фотозонами будут открыты для всех гостей праздника.

Незамужние девушки и парни смогут познакомиться в доме Петра и Февронии, пустить венок по водной глади уединенного Гаринского озера и загадать заветное желание с 17.00.

Праздник на главной сцене стартует в 18.00 с театрализованного пролога и продолжится выступлением ярких фольклорных коллективов Татарстана и соседних регионов.

В финале мероприятия гостей ждет огненное шоу и традиционный безопасный купальский костер с акробатами.

Народный обрядовый праздник «Ивана Купала» проводится в Республике Татарстан с 1996 года. За эти годы он проводился в Казани, Нижнекамске, Набережных Челнах. В 2020-м праздник проходил в онлайн-формате, а спустя год — в Автограде.

В прошлом году праздник принял республиканский масштаб и состоялся в Зеленодольске, в нем приняли участие более 30 творческих коллективов со всех уголков Татарстана, Москвы, Белоруссии, ЛНР и ДНР. 1932 человека прошли хороводом вокруг городского озера. Всего праздник посетили более 20 тыс. человек.