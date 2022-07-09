Двухтысячный хоровод, очищающий костер и гадания: как в Татарстане встречали Ивана Купалу

8 июля в Зеленодольске состоялся Республиканский праздник славянской культуры Иван Купала, посвященный Дню семьи, любви и верности. На мероприятие съехалось более 20 тыс. гостей и свыше 30 творческих коллективов. Самые яркие моменты — в обзоре «Татар-информа».

В Зеленодольске в масштабный хоровод встали 1932 человека — эта цифра равняется году основания Зеленодольска и Зеленодольского района

Фото: tatarstan.ru

Главные атрибуты Ивана Купалы — огонь и вода

«Прародителем» праздника Ивана Купалы является древний языческий праздник — день летнего солнцестояния, посвященный наивысшему расцвету природы. Многие народы делили год на две половины — светлую и темную, теплую и холодную, летнюю и зимнюю. Дни летнего и зимнего солнцестояния становились точками календарного отсчета и у славян. Зимние празднества были связаны в основном с Рождеством и Новым годом, летние — с днем Ивана Купалы. Праздновали его 24 июня по старому стилю, а по новому стилю он приходится на 7 июля — Рождество Иоанна Крестителя.

На праздник устраивали народные гулянья: по традиции жгли костры, прыгали через них, водили хороводы, плели венки, собирали травы, мылись в бане. Праздник начинался накануне вечером после захода солнца. Шумные и веселые гулянья продолжались до самого рассвета.

До наших дней сохранилось множество купальских гаданий. Например, считалось: кто прыгнет через костер выше всех, у того будет самый счастливый год. Девушки пускали на воду венки и следили, чей тонул, а чей уплывал. В одних селах далеко уплывший венок означал скорое замужество, в других — долгую жизнь. Главными атрибутами праздника Ивана Купалы и по сей день остаются огонь и вода.

Михаил Афанасьев: «Иван Купала — праздник, который объединяет и подвигает к любви»

На республиканском уровне праздник в Зеленодольске прошел впервые. Событие развернулось на двух площадках — в парке «Авангард» и на территории городского озера.

Праздник развернулся на двух площадках — в парке «Авангард» и на территории городского озера Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

Официальное открытие праздника прошло на главной сцене спорткомплекса «Авангард». Оно началось с театрализованного пролога и продолжилось выступлением ярких фольклорных коллективов Татарстана и соседних регионов.

Ко всем присутствующим с поздравлениями обратился глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

«Я рад приветствовать всех на традиционном празднике славянской культуры „Ивана Купалы“. Сюда приехало много творческих коллективов, много гостей. Я благодарю всех участников фестиваля за то, что мы сегодня все вместе.

Иван Купала — это праздник, который объединяет, подвигает нас к любви, толерантности и дружбе. Хоровод, который мы сегодня провели вокруг городского озера, очень символичен! Это наша сила, и это наша страна! Мы бы хотели, чтобы праздник закрепился в нашем городе и районе», — высказал пожелание мэр.

Также Афанасьев выразил уверенность, что с каждым годом Иван Купала будет становиться только масштабнее и расширять свой круг.

Михаил Афанасьев: «Хоровод, который мы сегодня провели вокруг городского озера, очень символичен! Это наша сила, и это наша страна!» Фото: tatarstan.ru

Роман Шайхутдинов: «Желаю Зеленодольску масштабно и широко отметить праздник “Иван Купала – 2023”»

Заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов от лица Президента РТ Рустама Минниханова и Правительства Татарстана поздравил всех с праздником Ивана Купалы, а главу Зеленодольского района — с первым праздником и почином.

«Искренне желаю взять на вооружение и сделать праздник брендом Зеленодольска, городом, который не только как город появился на исторической земле Татарстана, но и поддерживает огромное наследие разных культур и народов. Хочу поблагодарить всех зеленодольцев и творческие коллективы, принявшие участие в празднике», — отметил выступающий.

«Способность народов жить вместе и отмечать праздники разных национальных культур — огромное достояние Татарстана: это межкультурное и межконфессиональное общение, культурное проникновение. Завтра будет Курбан-байрам — замечательный праздник!» — напомнил Шайхутдинов.

Роман Шайхутдинов: «Способность народов жить вместе и отмечать праздники разных национальных культур — огромное достояние Татарстана» Фото: tatarstan.ru

Всем присутствующим он пожелал мирного неба и отличного настроения, а властям Зеленодольска масштабно и широко отметить праздник «Иван Купала – 2023».

Рустам Минниханов поделился кадрами с праздника в своем Telegram-канале. «Сегодня в Зеленодольском районе проходит республиканский праздник славянской культуры „Иван Купала“. Сохранение уникальных многовековых традиций народов, проживающих в Татарстане, всегда было и остается нашей общей задачей», — подчеркнул руководитель республики.

Юлия Адгамова: «Традиции, которые заложены в основу праздника, добрые и светлые»

Первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова в своей приветственной речи рассказала, что праздник очень дорог ей — в том плане, что, будучи еще ребенком, она принимала в нем активное участие.

«Сегодня мы отмечаем его в символический день — День семьи, любви и верности. Всех поздравляю и от всей души желаю добра, любви, мира и здоровья! И пусть праздник закрепится на этой земле, потому что для него здесь созданы все условия. Я уверена, что количество творческих коллективов, участников и гостей с каждым годом будет только расти, потому что те традиции, которые заложены в основу этого праздника, они добрые и светлые», — сказала первый заместитель министра культуры РТ.

Также Юлия Адгамова пожелала, чтобы обряды, которые здесь будут проведены, служили очищению, добру и здоровью. «Я желаю, чтобы тот запал и то тепло, которое вы почерпнули в хороводе от соприкосновения рук соседей, согревало вас на долгие годы».

Парк «Авангард», территория городского озера и сквер между ними были украшены красочными лентами, баннерами и деревянными фигурами животных Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

В масштабном хороводе приняли участие 1932 человека

Парк «Авангард», территория городского озера и сквер между ними были украшены красочными лентами, баннерами и деревянными фигурами животных. Организаторы создали атмосферу полного погружения гостей праздника в быт и традиции предков-славян: здесь звучали фольклорные песни, водили хороводы, гадали на воде.

В парке «Авангард» работал городок с мастер-классами по древнерусскому письму, плетению браслетов, венков и изготовлению кукол-оберегов. В мастерской корреспонденту «Татар-информа» рассказали, что венки можно изготовить разными способами. Мастерицы предлагали гостям праздника плести головные украшения упрощенным вариантом — на ободке с леской, а также по часовой стрелке и при использовании каркаса-веточки, который обвивают цветами. Девушки плели венки из ромашек, люпинов, самых разных полевых трав, привезенных из живописных мест Зеленодольского района.

В парке «Авангард» работал городок с мастер-классами по древнерусскому письму, плетению браслетов, венков и изготовлению кукол-оберегов Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

«Получаются очень красивые венки, на разный вкус и цвет! Очень аутентично», — поделилась мастерица.

Девушки ходили с венками до самого вечера, а затем по традиции бросили их в воду, чтобы узнать, ждет ли их в будущем замужество. Также, по традиции, на празднике заготавливали разные растения. В этот день их свойства имеет особую силу.



Еще один из главных атрибутов праздника — хоровод. В Зеленодольске в масштабный хоровод встали 1932 человека — эта цифра равняется году основания Зеленодольска и Зеленодольского района. Взявшись за руки, хоровод водили гости из разных районов республики, в том числе артисты, дети из оздоровительных лагерей, молодежные объединения и просто гости праздника.

В парке «Авангард» работала ярмарка народных изделий: вниманию посетителей были представлены бусы, браслеты, вязаные вещи, куклы, посуда, кованые изделия и многое другое. Также впервые для всех желающих были проведены мастер-классы по кузнечному делу под патронажем Российского союза кузнецов.

Для всех желающих были проведены мастер-классы по кузнечному делу под патронажем Российского союза кузнецов Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

Театрализованный пролог, интерактивные площадки, праздничная программа, выступление артистов — все это, по словам гостей праздника, подарило им только положительные эмоции, радушное настроение. Как поделились с «Татар-информом» в администрации района, событие собрало более 20 тыс. посетителей и 31 творческий коллектив.

Хедлайнерами праздника стали российская певица, финалистка телевизионного проекта «Народный артист-3» Марина Девятова и этногруппа «Крапива». А в финале праздника для гостей состоялось огненное шоу и имитация традиционного купальского костра — ритуального огня, непременного атрибута встречи летнего праздника Ивана Купалы, центра гуляний в Иванову ночь. Считалось, что костер выполняет очищающую функцию. А кто прыгнет выше всех — тот и будет счастливее.

В финале праздника для гостей состоялось огненное шоу и имитация традиционного купальского костра Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ



По Указу Президента РФ Владимира Путина 2022 год в России объявлен Годом культурного наследия народов России. В Татарстане проживают представители более 170 национальностей. В рамках Года культурного наследия музеи, театры, концертные площадки и другие культурные учреждения по всей стране, включая республику, проводят множество тематических мероприятий, посвященных традиционному искусству и быту, памятникам истории и культуры всех народов и этнических общностей страны.