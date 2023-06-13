Хедлайнером Гырон быдтона в Татарстане станет удмуртский ансамбль «Айкай»

Удмуртский государственный театр фольклорной песни и танца «Айкай» и эстрадный ансамбль «Шулдыр жыт» («Веселый вечер») имени Анатолия Ушакова станут хедлайнерами национального праздника Гырон быдтон. Праздник в этом году состоится 17 июня в селе Нырья Кукморского района Татарстана. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила замруководителя исполкома по соцвопросам Кукморского района Айгуль Ахметшина.

По словам спикера, Татарстан представят 34 коллектива, также приедут 6 коллективов из Удмуртии, Пензенской, Пермской и Свердловской областей.

Председатель национально-культурной автономии удмуртов Республики Татарстан Андрей Герасимов добавил, что приезд бабушек из села Бураново Малопургинского района Республики Удмуртия в этом году не планируется. После участия на «Евровидении» бабушки осели на родине, но иногда по большим праздникам и если очень сильно попросить, то они выезжают.

«Мы их бережем. В прошлом году они выступали в Бавлинском районе, в этом году отдыхают», — отметил спикер.

Докладывая о программе праздника, Айгуль Ахметшина отметила, что у всех участников и гостей праздника будет возможность окунуться в атмосферу удмуртской деревни. В подворьях будут представлены интерьер и быт удмуртского дома, где можно будет отведать блюда национальной кухни, познакомиться с выставкой традиционных костюмов кукморских удмуртов 19-20-го веков от старинных образцов до современных стилизованных костюмов. Также можно будет увидеть уникальную коллекцию старинных удмуртских украшений.

«С самого утра стартуют все наши площадки в Нырье. Вся территория будет поделена на функциональные зоны, где можно будет познакомиться с удмуртскими домами и культурой, узнать, чем они живут и дышат по сей день», — отметила спикер.

При входе всех гостей будет встречать три поколения удмуртской семьи, которые проведут экскурс по всей территории праздника.

Затем посетителям будет представлен театрализованный пролог, организатором которого выступил Петр Данилов — руководитель ансамбля «Айкай».

«Именно в прологе гости праздника смогут услышать обрядовые песни. Проделана огромная эксклюзивная работа, записаны старинные удмуртские песни. На этих напевах будет основана прологовая часть», — сообщила Ахметшина.

На празднике гостям будет презентован «Город мастеров». Для желающих пройдут мастер-классы по изготовлению монисто и поясов. Здесь же будет представлен срез удмуртской мастерской, где пройдут мастер-классы по изготовлению изделий из лозы, по резьбе по дереву (возможно изготовление традиционных удмуртских музыкальных инструментов) и также мастер-класс по лозоплетению.

Будет работать и игровая площадка. «Мы специально изучили историю удмуртов и узнали, чем в детстве занимались наши деды и прадеды, и постарались воссоздать игры прошлых лет. Нынешнее поколение сможет вникнуть в игры „Ашик“, „Клюк“ и другие», — рассказала Айгуль Ахметшина.

Посетив удмуртский амбар, гости праздника увидят сусеки, в которых удмурты хранили зерно, крупы и другие сельхозпродукты и выставка продукции местных удмуртских пчеловодов. Вдоль стен под потолком будут развешаны лекарственные растения, которые произрастают на территории Кукморского района.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на Гырон быдтон в Кукморском районе ожидают визита Раиса РТ Рустама Минниханова и более 3 тыс. гостей.