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На Гырон быдтон в Кукморском районе ожидают Рустама Минниханова и более 3 тыс. гостей
17 июня на празднике национальной культуры «Гырон быдтон» ожидают визит Раиса Татарстана Рустама Минниханова, а также участие 3 тыс. гостей со всего Татарстана и ближних регионов России. Прогнозами на пресс-конференции в «Татар-информе» поделилась замруководителя исполкома Кукморского района по соцвопросам Айгуль Ахметшина.
«Как минимум, от 3 тыс. гостей мы ожидаем на этом празднике. А также — личное участие Рустама Нургалиевича Минниханова», — отметила спикер.
Заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов добавил, что желающих посетить праздник будет больше.
«Кукморский район славится своим гостеприимством. А удмурты, которые живут тут, тем более, — сказал замминистра. — Популярность и привлекательность национальных праздников с каждым годом все больше растет. Это результат огромный работы, которая в первую очередь проводится по организации и проведению праздников на очень высоком уровне. Автономии также очень активно работают по продвижению национальных традиций».
Для прибывающих гостей будут предусмотрены парковочные места.
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