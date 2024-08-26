Хедлайнером Дня республики в Елабуге станет поп-группа «Винтаж»

В Елабуге 30 августа состоится праздничное мероприятие, посвященное Дню города, Дню нефтяника и Дню республики. Жителей и гостей города приглашают встретить праздник на Шишкинских прудах. Хедлайнером мероприятия стала российская поп-группа «Винтаж».

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Елабужского района, 30 августа пройдет праздник двора, намечено открытие обновленной школы после капитального ремонта.

В 18 часов на стадионе «Молодежный» свои номера представят коллективы Елабужского района, далее ожидается выступление кавер-группы Grammy.

В 19.30 состоится барабанное шоу «Ноу-Хау», а в 20 часов на сцену выйдет группа «Винтаж». Завершится праздничная программа залпами салюта в 21 час.

Ранее «Татар-информ» сообщал, как в Набережных Челнах отметят День республики.