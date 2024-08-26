Подарки семьям бойцов СВО, выставки и скачки: как в Челнах отметят День республики

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Республики Татарстан, в Набережных Челнах начнутся уже с завтрашнего дня и продолжатся по 30 августа. О насыщенной программе празднования на аппаратном совещании рассказал замруководителя исполнительного комитета Винер Харисов.

Так, спикер доложил, что 27 августа в Казани пройдет прием Раиса Республики Татарстан и его супруги в рамках чествования лучших семей. Город Набережные Челны представит семья Антоновых: Алексей Валерьевич и Анастасия Владимировна. Алексей Валерьевич — ветеран СВО. К празднику все семьи участников спецоперации получат подарки от мэра города Наиля Магдеева.

Официальные торжества по случаю празднования состоятся в этом году 30 августа во всех трех районах города.

В 10 часов по проспекту Хасана Туфана будет расположена выставка объемных цветочных композиций «Акварель-2024», пройдет Всероссийский фестиваль народно-художественных промыслов, ремесел, декоративно-прикладного искусства «Город мастеров». Там же жители города смогут приобрести цветочно-декоративные растения.

В 11 часов на территории городского Ипподрома начнется национальная борьба «Куреш». В соревнованиях примут участие юноши, среди которых определится Абсолютный батыр. Также пройдут конно-спортивные соревнования (скачки), и определится сильнейший в конкурсе конкур по мощности прыжка.

В это же время жители смогут насладиться концертно-развлекательной программой от Дома дружбы народов «Родник». Творческие коллективы и общины представят концертную программу «Главное богатство Татарстана — дружба народов».

29 и 30 августа на набережной Фикрята Табеева и парке Прибрежный состоятся соревнования по лыжероллерам и легкоатлетическому кроссу, посвященные Дню Республики.

На бульваре «Энтузиастов» челнинцы и гости города смогут увидеть выставку репродукций «Мой Татарстан». В экспозиции будут представлены произведения, раскрывающие стилистическое и жанровое многообразие татарского изобразительного искусства ведущих художников республики.

«Выставка порадует сюжетным разнообразием: пейзажными зарисовками города, сценами ударной стройки КАМАЗа, работами, отображающими традиции и обычаи народов Татарстана, воспевающими красоту родной природы», — отметил Харисов.

Для всех желающих Набережночелнинская картинная галерея имени Гульсабиры Хакимовой проведет экскурсии «Древо жизни Ильдара Ханова».

«Участники смогут познакомиться с уникальным творением, которое называют визитной карточкой Набережных Челнов — скульптурным ансамблем Ильдара Ханова. Скульптуры, благодаря удачному их местоположению в важных точках генплана города, формируют его среду», — доложил спикер.

Для самых маленьких челнинцев будет организован конкурс рисунков на асфальте «Мой Татарстан». Вместе с родителями ребята разрисуют асфальт яркими рисунками на тему родного дома, республики. За активное участие в конкурсе дети будут поощрены сладкими подарками.

Для всех желающих запечатлеть праздник будет работать фотозона с национальной символикой и праздничной атрибутикой. Также Картинная галерея проведет викторину «История моего края», которая проверит знания гостей праздника об истории Татарстана, его обычаях, культуре, коренных народностях и известных личностях республики. Самых эрудированных ждут поощрительные призы.

С 12 часов на Шишкинском бульваре жителей и гостей города ждет яркое музыкальное событие — концерт Филармонического эстрадно-джазового оркестра «Визит» — «Мой город, моя Республика».

«Гости мероприятия смогут насладиться оркестровым звучанием джазовой музыки, гармонично переплетающейся с народными мотивами Татарстана», — рассказал замруководителя исполнительного комитета.

На Набережной имени Габдуллы Тукая поселка ГЭС начнется концертная программа «Пою тебе, мой Татарстан!» от артистов дворца культуры «Энергетик». Для гостей мероприятия также будут организованы выставки и мастер-классы от историко-краеведческого музея и Централизованной библиотечной системы.

В 16 часов в парке Победы пройдет праздничная программа «Прекрасен ты — мой Татарстан!».

«На концерте вас ждет насыщенная и разнообразная концертная программа от творческих коллективов Молодежного центра „Шатлык“ и активной творческой молодежи города. Стихи, танцы и песни о родном крае, его красивой природе прозвучат со сцены», — отметил он.

Центром притяжения в этот день станет майдан парка «Прибрежный». С 13 часов — на площади перед майданом парка «Прибрежный» пройдет концерт «С днем рождения, Республика!» и церемония награждения участников фестиваля цветов. В 17 часов жителей и гостей города приглашают увидеть Театрализованную программу «Горжусь тобой, Республика моя!» («Республикам, горурланам синең белән!») с участием творческих коллективов, спортивных объединений, учащихся общеобразовательных школ.

В программе будут раскрыты темы любви к родине, многонациональной дружбы народов Республики Татарстан, достижений города в области спорта, образования, культуры. Впервые на Майдане будет проведена регистрация бракосочетания челнинских молодоженов Аделя Кикбаева и Карины Ахмедовой, приуроченная к Году семьи в России.

В программе вечера также запланировано выступление артистов и творческих коллективов города, заслуженного артиста Республики Татарстан Ришата Тухватуллина и артиста L’ONE Левана Горозия. В завершении мероприятия состоится дискотека от радиостанции «Авторадио Набережные Челны» и DMC Максима Лаврушкина.