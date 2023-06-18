Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Хедлайнером Дня молодежи в Челнах станет казахстанский певец The Limba
24 июня в Набережных Челнах пройдет День молодежи. Хедлайнером праздничной программы станет казахстанский певец The Limba. Афишу опубликовало Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.
На главной сцене майдана парка «Прибрежный» выступления начнутся в 17 часов с номеров городских коллективов и исполнителей. Также пилоты команды «КАМАЗ-мастер» подготовили получасовое показательное выступление – оно стартует в 19.50. Затем в 20.15 на сцену выйдет The Limba, а в 21.10 начнется дискотека с DJ Kiida.
Праздник завершится салютом в 22 часов.
В начале Президент России Владимир Путин изменил дату празднования Дня молодежи. С этого года он отмечается в последнюю субботу июня.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на Дне молодежи в Казани выступит певица Мари Краймбрери.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»