Хедлайнером Дня молодежи в Челнах станет казахстанский певец The Limba

24 июня в Набережных Челнах пройдет День молодежи. Хедлайнером праздничной программы станет казахстанский певец The Limba. Афишу опубликовало Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

На главной сцене майдана парка «Прибрежный» выступления начнутся в 17 часов с номеров городских коллективов и исполнителей. Также пилоты команды «КАМАЗ-мастер» подготовили получасовое показательное выступление – оно стартует в 19.50. Затем в 20.15 на сцену выйдет The Limba, а в 21.10 начнется дискотека с DJ Kiida.

Праздник завершится салютом в 22 часов.

В начале Президент России Владимир Путин изменил дату празднования Дня молодежи. С этого года он отмечается в последнюю субботу июня.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на Дне молодежи в Казани выступит певица Мари Краймбрери.