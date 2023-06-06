Певица Мари Краймбрери выступит на Дне молодежи в Казани

24 июня в казанском экстрим-парке «Урам» отметят День молодежи. Кульминацией программы станет выступление российской певицы Мари Краймбрери, сообщает пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов.

Также запланировано проведение экстрим-фестиваля и танцевального шоу, открытые спортивные тренировки, лекции и мастер-классы, работа образовательной площадка, мотошоу и выставка тюнингованных автомобилей.

Праздник пройдет с 10.00 до 20.00 по ул.Подлужная 67б. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте деньмолодежи2023.рф.

«Татар-информ» сообщал, что Президент России Владимир Путин изменил дату празднования Дня молодежи. Соответствующее распоряжение глава государства подписал в начале мая. С этого года он отмечается в последнюю субботу июня, ранее – 27 июня.