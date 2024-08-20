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Хедлайнером Дня города в Зеленодольске станет певица Ольга Серябкина
Хедлайнером Дня города в Зеленодольске станет российская певица Ольга Серябкина. Праздник пройдет 30 августа на нескольких площадках, сообщает пресс-служба Зеленодольского района.
В программе праздника также концерт детских коллективов, литературные квесты, художественные акции, показательные выступления яхтсменов и судомоделистов, дискотека и многое другое. Кроме того, в этот день планируют открыть вторую очередь сквера Алтынова.
Напомним, в Казани на Дне города и республики выступят певец Дима Билан и группа «Братья Грим». На разогреве у них будут артисты Казанской городской филармонии, участники фестиваля «Станция МИР», певица Фаузия и казанская исполнительница «Дышать».
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