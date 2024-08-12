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Хедлайнером Дня города в Елабуге станет группа «Винтаж»
30 августа в Елабуге отметят сразу три праздника — День республики, День города и День нефтяника. В этот день здесь запланирована большая развлекательная программа, сообщает газета «Новая Кама».
Праздник состоится на Шишкинских прудах. Ожидается, что хедлайнером станет группа «Винтаж». Подробная программа мероприятия будет известна позже. Пока же в исполкоме Елабужского района уточнили, что оно стартует в 18.00, а спустя три часа участники смогут увидеть праздничный салют.
Ранее «Татар-информ» рассказывал, что в Елабужском государственном музее-заповеднике стартовала II Международная творческая лаборатория молодых художников BASHNYA на тему «Всё начинается с семьи», приуроченная к Году семьи в России.
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