Хедлайнером Дня города в Елабуге станет группа «Винтаж»

30 августа в Елабуге отметят сразу три праздника — День республики, День города и День нефтяника. В этот день здесь запланирована большая развлекательная программа, сообщает газета «Новая Кама».

Праздник состоится на Шишкинских прудах. Ожидается, что хедлайнером станет группа «Винтаж». Подробная программа мероприятия будет известна позже. Пока же в исполкоме Елабужского района уточнили, что оно стартует в 18.00, а спустя три часа участники смогут увидеть праздничный салют.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что в Елабужском государственном музее-заповеднике стартовала II Международная творческая лаборатория молодых художников BASHNYA на тему «Всё начинается с семьи», приуроченная к Году семьи в России.