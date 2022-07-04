Хедлайнерами Ивана Купалы в Зеленодольске станут Марина Девятова и этно-группа «Крапива»

8 июля в Зеленодольске состоится республиканский праздник славянской культуры «Иван Купала», посвященный Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. Хедлайнерами праздника станут российская певица, финалистка телевизионного проекта «Народный артист-3» Марина Девятова и этно-группа «Крапива».

Событие развернется на двух площадках — в парке «Авангард» и на территории городского озера.

«На республиканском уровне праздник славянской культуры „Иван Купала“ пройдет в Зеленодольске впервые», — уточнила «Татар-информу» специалист по связям с общественностью Зеленодольского района Анастасия Талова.

Главные события пройдут в парке «Авангард». С 16.00 в общественном пространстве откроется городок с мастер-классами по древнерусскому письму, плетению браслетов, венков и изготовлению кукол-оберегов. В 17.00 праздник продолжится на территории городского озера.

Впервые для всех желающих будут проведены мастер-классы по кузнечному делу под патронажем Российского союза кузнецов, а уличный этно-театр представит творческую программу.

Официальное открытие праздника состоится на главной сцене спорткомплекса «Авангард». Оно начнется с театрализованного пролога и продолжится выступлением ярких фольклорных коллективов Татарстана и соседних регионов.

В финале праздника гостей ожидают огненное шоу и традиционный купальный костер.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в минувшие выходные в Бавлинском районе Татарстана отметили удмуртский праздник «Гырон Быдтон».