Обряды, танцы и бабушки из Бураново в стиле рок: Татарстан принял удмуртский Гырон Быдтон

В деревне Кит-Озеро Бавлинского района РТ проходит Республиканский праздник удмуртской культуры «Гырон быдтон». О чем молились удмурты, как спели бабушки из Бураново и смогли ли гости увидеть редкого речного кита — в обзоре «Татар-информа».

На праздник «Гырон быдтон» съехалось множество гостей со всей республики и других регионов страны Фото: © «Татар-информ»

Лейла Фазлеева: «Удмуртскую культуру не спутаешь ни с какой другой»

На праздник «Гырон быдтон» съехалось множество гостей со всей республики и других регионов страны. Открытие праздника состоялось при участии заместителя премьер-министра РТ Лейлы Фазлеевой, председателя Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрата Зарипова, главы Исполкома Бавлинского муниципального района Ильяса Гузаирова.

Лейла Фазлеева поприветствовала гостей, напомнив, что в нашей многонациональной стране проживают более 190 национальностей. Отдельно вице-мэр отметила ветеранов Бавлинского района — всех тех, кто создавал и продолжает создавать славу району, поблагодарила автономию удмуртов за трепетное отношение к культуре, а также обратилась к участникам праздника.

«Отдельно я хотела бы поприветствовать участников праздника, всех тех, кто сейчас за сценой, которые подарили нам потрясающий праздник удмуртской культуры. Ее не спутаешь ни с какой другой культурой: яркая, самобытная, с зажигательными танцами, очень мелодичный язык и великолепная музыкальность произведений. Хотела бы всех поблагодарить, пожелать огромного здоровья и поздравить всех с национальным праздником “Гырон быдтон”. Всем мира, согласия и теплого хорошего настроения», — произнесла Лейла Фазлеева.

Лейла Фазлеева поприветствовала гостей, напомнив, что в нашей многонациональной стране проживают более 190 национальностей Фото: © «Татар-информ»

Вице-мэр поделилась впечатлениями после выступления детей в прологе. «Сегодня на сцене было показано, какова же роль родителя в формировании национального сознания и самосознания, гражданской идентичности наших детей. Дорогие родители — те, кто сохраняет и передает из поколения в поколение язык, традиции, продолжайте и дальше радовать этот мир национальным многообразием», — пожелала Фазлеева.

Фарид Мухаметшин: «Народные праздники служат сохранению и развитию этнокультурного достояния»

Председатель Комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов зачитал поздравление с праздником от Председателя Государственного Совета Фарида Мухаметшина, который в этот день возглавил делегацию Татарстана на московском Сабантуе.

«Самобытный удмуртский праздник “Гырон быдтон” знаменует окончание посевных работ, воспитывает бережное отношение к труду. Кто славно поработал на полях во благо будущего урожая, тот может широко и душевно отдохнуть в кругу родственников и друзей. 2022 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом культурного наследия. Народные праздники служат сохранению и развитию этнокультурного достояния. Татарстан традиционно отмечает праздники дружной многонациональной семьей — так проявляется уважение к культуре и обычаям народа. Сегодня удмурты собрали всех на яркий хлебосольный праздник, где древние обряды сплелись с веселыми играми и забавами. Звонкие песни сменяются задорными танцами, на столах ждут ритуальная каша и вкусные угощения. И никто не уйдет без памятного сувенира с ярмарки народных промыслов. С праздником! Пусть труженикам сопутствует добрая погода и земля наградит хорошим урожаем!» — говорится в сообщении главы парламента.

Также Фарид Мухаметшин поблагодарил Национально-культурную автономию РТ за вклад в сохранение культуры и традиций.

Миссия проведения этих праздников едина — сохранение культурного наследия и развития национальной самобытности народов Татарстана Фото: © «Татар-информ»

Спустя 24 года «Гырон быдтон» вернулся в деревню Кито-Озеро

Руководитель исполкома Ильяс Гузаиров, приветствуя гостей праздника, отметил, что первый «Гырон быдтон» на республиканском уровне в 1998 году был проведен именно в Бавлинском районе, в деревне Кит-Озеро.

«Сердечно поздравляю с удмуртским праздником “Гырон быдтон”. Для нас огромная честь принимать такой большой национальный удмуртский праздник на гостеприимной бавлинской земле. Бавлинский район всегда славился своей богатой историей и традициями. Ежегодно мы одной дружной многонациональной семьей отмечаем праздники разных культур и народов, живущих на территории нашего района. Удмуртский праздник “Гырон быдтон” символизирует окончание весенних полевых работ. По своей сути он очень близок татарскому празднику Сабантуй», — сказал он.

По словам Ильяса Гузаирова, миссия проведения этих праздников едина — сохранение культурного наследия и развитие национальной самобытности народов Татарстана.

«Благодаря им подрастающее поколение начинает более трепетно относиться к обычаям своего народа, что приобретает особенное значение в Год культурного наследия. Пусть сегодняшний “Гырон быдтон”, как и 24 года назад, сполна одарит вас прекрасным настроением и хорошими впечатлениями», — отметил Гузаиров.

Праздник проводится на лугу в самое красивое время — в период цветения Фото: © «Татар-информ»

«Гырон быдтон» проводится на лугу в самое красивое время — в период цветения

Название «Гырон быдтон» буквально переводится с удмуртского языка как «конец пахоты». Он проводится на лугу в самое красивое время — в период цветения. По поверьям удмуртов, их Бог Вось 1 июня из молитвенного храма «Купалы» улетает на луга и возвращается обратно в Петров день (12 июля). В этот день удмурты благодарят небеса за погоду и молятся о предстоящем урожае.

В этот день для гостей праздника подготовлена обширная программа. Организатор праздника – заведующий отделом развития народного творчества Таткультресурсцентра Павел Александров в беседе с «Татар-информом» уточнил, что «Гырон быдтон» в зависимости от территории проживания называют по-своему: местные бавлинские удмурты называют его «Дэмен вöсь», что в переводе означает «совместное моление».

«Несмотря на то что большая часть удмуртов Бавлинского района православные, традиционная религия крепко держит свои позиции. Интересно еще и то, что на „всеобщее моление“ в старину, по рассказам старожилов, приходили не только удмурты. Удивительным явлением было то, что на молении присутствовали и эрзяне (мордва) из деревни Дмитриевка, и жители татарских сел, и курчане — так тут называют русских переселенцев из Курских губерний. Исторически праздник складывался как сакральный и только для представителей своего родового племени, а в итоге стал таким же родным для всех, кто жил по соседству. Обрядовой кашей „вöсь ӝук“ в конце всех религиозных действ угощались абсолютно все, без различий по религиозным, национальным и прочим делениям. Таким образом, можно сказать, что данный праздник проходит под эгидой дружбы и взаимопонимания», — рассказал Павел Александров.

Для гостей было подготовлено шесть площадок: «Куно корка» («Гостевые подворья»), «Вузкарон» («Торговая поляна»), площадка VI Форума удмуртской молодежи «Пинал луд» («Молодежный луг»), площадка «Шулдыръяськон» (центральная поляна), «Гырон быдтон шудонъес» («Игры на Гырон быдтон», зона спортивных и традиционных игр), площадка «Сельский Дом культуры» в селе Покровский-Урустамак, где вечером должны выступить артисты удмуртской эстрады и многонациональная фолк-группа Zakaria.

На данных площадках можно было ознакомиться с национальным бытом и культурой русского, чувашского, татарского и удмуртского народов. Так, например, гости узнали, что у бавлинских удмуртов есть не свойственный ни одной из групп удмуртов головной убор в форме банта. Его носят молодые незамужние девушки, называется он «сюрок». Его традиционно надевали на свадьбу подружки невесты.

В этом году гостям праздника представлена глубокая, основанная на местном удмуртском фольклоре музыкально-театрализованная прологовая композиция Фото: © Татар-информ»

Еще один древний артефакт, который хранится в селе Покровский-Урустамак, был представлен на празднике. Это свадебное женское головное покрывало «сюлык» с изображением в узоре образа великого мирового древа. Великое древо делит жизнь человека на основные вехи: рождение (оно в корне дерева), совершеннолетие (это ствол), свадьба (место, где дерево делится на две ветки), рождение детей (маленькие почки на ветках), взросление и старость (вершина кроны) – с последующим переходом в следующий мир (белый цвет в культуре удмуртов – цвет космоса и чистоты).

Также в этом году гостям праздника представлена глубокая, основанная на местном удмуртском фольклоре музыкально-театрализованная прологовая композиция. В ее основе — тема колыбели «Улон кӧкы» («Колыбель жизни»), в которой убаюкивают младенцев: показан путь молодого зерна в сравнении с этапами жизни человека: рождение, взросление, свадьба, переход в другой мир. В основных картинах представления зритель увидел богов стихий, мифических существ языческого пантеона удмуртского народа: «Шунды мумы» («Мать Солнце»), «Ву мурт» (Бог воды), «Тӧл пери» (Бог ветра), «Музъем мумы» («Мать Земля»).

Специально для пролога были созданы уникальные музыкальные аранжировки на основе экспедиционных записей. На сцене прозвучали редчайшие образцы песенного фольклора удмуртов Бавлинского района, была показана танцевальная традиция, игровая, обрядовая.

Компонент, связанный с мифологией удмуртского народа, также отразился в театрализованном представлении: специально для них шились костюмы и маски, фэнтезийные образы потусторонних существ впечатлили даже самого искушенного зрителя. Была показана связь человека и мира стихий. Итогом площадного представления стала коллективная песня, которая также была найдена и переработана из местного репертуара носителей традиций.

На празднике можно было попробовать традиционные удмуртские перепечи из печи, местное воздушное печенье в форме лодки «кокро мульы», поесть блинов, отведать обрядовой каши, которая готовится на говяжьем бульоне из различных круп, а также посетить лавку травницы и продегустировать различные сорта чая. Специалист также рассказала о народной фитотерапии, о вреде и пользе некоторых трав.

Гости праздника также могли купить душистые свежие веники для парения в бане, поучаствовать в приготовлении национальных блюд, посоревноваться в национальных играх, прогуляться по живописному берегу Кит-Озера. Кому повезло, могли увидеть в местном озере редкого речного кита — так местные жители называют сома, который в это время плещется в водоеме.

На празднике можно было попробовать традиционные удмуртские перепечи из печи Фото: © «Татар-информ»

Бабушки из Буранова в стиле рок и кантри

На «Гырон быдтон» приехал фольклорный коллектив бабушек из села Бураново Малопургинского района Республики Удмуртия. «После участия на „Евровидении“ бабушки осели на родине, но иногда по большим праздникам и если очень сильно упросить, то они выезжают», — поделился организатор праздника Павел Александров.

При этом бабушки идут в ногу со временем, не отстают от трендов и «пилят селфи» с молодежью.

Сфотографироваться с легендарными участницами «Евровидения» выстроилась целая очередь. Кроме этого, «Бабушки из Бураново» позаигрывали с публикой со сцены, устроив своеобразный интерактив: публике было предложено угадывать мелодии известных композиций.

Бавлинцы и гости праздника тепло встречали коллектив, много аплодировали и подпевали. Бабушки спели около пяти песен в стиле рок и кантри.

Помимо этого, в праздновании приняли участие удмуртские самодеятельные и профессиональные творческие коллективы из Татарстана и регионов России, состоялись мастер-классы по удмуртским народным танцам.

В 2023 году праздник примет Кукморский район Татарстана

Символом передачи праздника является утка — создательница мироздания. В легендах удмуртского народа говорится, что во времена Великого потопа утка ныряла на дно и выносила песчинки со дна, так появилась суша. Утка повелевает тремя стихиями: умеет плавать, летать и ходить по земле.

В праздновании приняли участие удмуртские самодеятельные и профессиональные творческие коллективы из Татарстана и регионов России Фото: © «Татар-информ»

На республиканском уровне праздник «Гырон быдтон» возродился в 1998 году. В Татарстане республиканский праздник имеет «кочующий формат», то есть переходит из одного района компактного проживания удмуртов в другой. Это позволяет более глубоко познакомиться с культурными особенностями удмуртов Татарстана.

Также в каждом из районов компактного проживания удмуртов проходят свои локальные праздники «Гырон быдтон» с участием фольклорных ансамблей, исполнителей из разных районов республики, а также Удмуртии и других регионов России. Агрызский, Бавлинский, Балтасинский, Мамадышский муниципальные районы — организаторы праздника республиканского уровня.

В 1999 году гостей национального праздника принимало село Сарсак-Омга Агрызского района. Впоследствии праздник проводится в районах Республики Татарстан, где проживают удмурты. Только в Бавлинском районе праздник проходил в 1998, 2014 и 2015 годах. В 2019 году праздник в первый раз прошел в селе Пойкино Мамадышского района. В празднике приняли участие 23 удмуртских фольклорных коллектива из девяти муниципальных образований РТ и более 2,5 тыс. зрителей. В 2020 году праздник «Гырон быдтон» прошел впервые в онлайн-формате. Был проведен цикл мероприятий, который набрал более 153 тыс. просмотров.

В 2021 году праздник прошел в двух форматах — онлайн- и офлайн-формате. Онлайн-формат мероприятий прошел с 28 июня по 2 июля 2021 года. В офлайн-мероприятиях праздника в селе Варклед-Бодья Агрызского района приняли участие творческие коллективы и гости из муниципальных образований Татарстана, Удмуртии, Пермского края, Кировской области, в общей сложности 28 коллективов из 28 муниципальных образований РТ — 296 участников. Праздник посетили около 2 тыс. зрителей.