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В экстрим-парке «УРАМ» 30 августа пройдет фестиваль уличных культур
В казанском экстрим-парке «УРАМ» 30 августа уже в пятый раз пройдет одноименный Фестиваль уличных культур. Мероприятие объединит на одной площадке представителей экстремальных видов спорта, современного творчества и уличного искусства, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.
«Фестиваль — это то, с чего началось развития движения „УРАМ”. Первое событие прошло 20 октября 2018 года на бывшей мебельной фабрике, где сейчас располагается арт-пространство Werk. Тогда мы впервые после долгого перерыва собрали на одной площадке представителей различных сообществ уличной культуры, получили огромный отклик и запрос на подобные мероприятия в городе. С тех пор для нас фестиваль „УРАМ” — это самое главное событие года», — отметила директор экстрим-парка Мария Крюкова.
В рамках спортивной программы в экстрим-парке пройдут чемпионат Татарстана по ВМХ, чемпионат Татарстана по самокатному спорту, открытые соревнования по ВМХ, самокату, роликам, скейтборду, паркуру и воркауту. На стритбольных полях пройдет турнир по баскетболу 3х3 в рамках «Лиги Татарстан 3х3». Для танцоров всех стилей организаторы подготовили новый формат танцевальных баттлов. Помимо традиционной номинации All Styles, можно попробовать себя в перформансе со скейтом. На главной сцене пройдут выступления локальных музыкальных артистов и хедлайнера.
Фестиваль даст возможность молодым представителям уличной культуры проявить потенциал на площадке республиканского экстрим-парка, показать свои навыки и таланты. Он также нацелен на объединение различных субкультур и формирование единого молодежного сообщества.
С 28 июля команда экстрим-парка организовала тур по пяти городам Татарстана, отправившись в Нижнекамск, Набережные Челны, Менделеевск, Альметьевск и Лаишево. Там прошли отборочные этапы по основным дисциплинам экстремального спорта и направлениям уличного творчества. По итогам муниципальных отборов победители и призеры получили приглашения на финальный этап соревнований в Казани. Например, одним из победителей состязаний по самокатному спорту стал Марат Камалутдинов — член сборной РТ по самокатному спорту, победитель чемпионата России по самокатному спорту в номинации «Лучший трюк».
Фестиваль уличных культур «УРАМ» проводится при поддержке Министерства по делам молодежи Республики Татарстан и Благотворительного фонда «Татнефть».
Программа соревнований
Самокат
— АМ
— PRO
— STREET
— Best trick
Ролики
— 5–8 лет
— 9–14 лет
Скейтбординг
— Мужчины
— Женщины
Воркаут
— Freestyle до 18 лет
— Freestyle 18 лет и старше
— Freestyle Bar общий зачет
Паркур
— Speedrun 5–9 лет
— Skills 10–17 лет
— Speedrun 18 лет и старше
— Женщины
ВМХ
— ВМХ АМ air
— BMX PRO air
— BMX AM street
— BMX PRO street
— 13-14 лет, мужчины и женщины
— 15-16 лет, мужчины и женщины
— 17-18 лет, мужчины и женщины
— 19+, мужчины и женщины
Стритбол
— Юноши 18 лет и младше
— Девушки 18 лет и младше
— Юноши 14–16 лет
— Девушки 14–16 лет
— Мужчины («элита»)
— Мужчины («массовый»)
— Женщины
— «Муравейник»
Джиу-джитсу
— 6–7 лет
— 8-9 лет
— 10-11 лет
— 12-13 лет
— 14-15 лет
— 16-17 лет
Танцы
— All styles 1x1 (первое и второе место)
— Skate contest 1x1 (первое и второе место)
Беговел
— 2–2,5 года
— 2,5–3 года
— 3,5–4 года
— 4,5–5 лет.
Для участия в соревнованиях необходима регистрация. Ее, а также другую актуальную информацию, можно будет найти в Telegram-канале экстрим-парка «УРАМ» и в группе в социальной сети «ВКонтакте».
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