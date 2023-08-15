В экстрим-парке «УРАМ» 30 августа пройдет фестиваль уличных культур

В казанском экстрим-парке «УРАМ» 30 августа уже в пятый раз пройдет одноименный Фестиваль уличных культур. Мероприятие объединит на одной площадке представителей экстремальных видов спорта, современного творчества и уличного искусства, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Фестиваль — это то, с чего началось развития движения „УРАМ”. Первое событие прошло 20 октября 2018 года на бывшей мебельной фабрике, где сейчас располагается арт-пространство Werk. Тогда мы впервые после долгого перерыва собрали на одной площадке представителей различных сообществ уличной культуры, получили огромный отклик и запрос на подобные мероприятия в городе. С тех пор для нас фестиваль „УРАМ” — это самое главное событие года», — отметила директор экстрим-парка Мария Крюкова.

В рамках спортивной программы в экстрим-парке пройдут чемпионат Татарстана по ВМХ, чемпионат Татарстана по самокатному спорту, открытые соревнования по ВМХ, самокату, роликам, скейтборду, паркуру и воркауту. На стритбольных полях пройдет турнир по баскетболу 3х3 в рамках «Лиги Татарстан 3х3». Для танцоров всех стилей организаторы подготовили новый формат танцевальных баттлов. Помимо традиционной номинации All Styles, можно попробовать себя в перформансе со скейтом. На главной сцене пройдут выступления локальных музыкальных артистов и хедлайнера.

Фестиваль даст возможность молодым представителям уличной культуры проявить потенциал на площадке республиканского экстрим-парка, показать свои навыки и таланты. Он также нацелен на объединение различных субкультур и формирование единого молодежного сообщества.

С 28 июля команда экстрим-парка организовала тур по пяти городам Татарстана, отправившись в Нижнекамск, Набережные Челны, Менделеевск, Альметьевск и Лаишево. Там прошли отборочные этапы по основным дисциплинам экстремального спорта и направлениям уличного творчества. По итогам муниципальных отборов победители и призеры получили приглашения на финальный этап соревнований в Казани. Например, одним из победителей состязаний по самокатному спорту стал Марат Камалутдинов — член сборной РТ по самокатному спорту, победитель чемпионата России по самокатному спорту в номинации «Лучший трюк».

Фестиваль уличных культур «УРАМ» проводится при поддержке Министерства по делам молодежи Республики Татарстан и Благотворительного фонда «Татнефть».

Программа соревнований

Самокат

— АМ

— PRO

— STREET

— Best trick

Ролики

— 5–8 лет

— 9–14 лет

Скейтбординг

— Мужчины

— Женщины

Воркаут

— Freestyle до 18 лет

— Freestyle 18 лет и старше

— Freestyle Bar общий зачет

Паркур

— Speedrun 5–9 лет

— Skills 10–17 лет

— Speedrun 18 лет и старше

— Женщины

ВМХ

— ВМХ АМ air

— BMX PRO air

— BMX AM street

— BMX PRO street

— 13-14 лет, мужчины и женщины

— 15-16 лет, мужчины и женщины

— 17-18 лет, мужчины и женщины

— 19+, мужчины и женщины

Стритбол

— Юноши 18 лет и младше

— Девушки 18 лет и младше

— Юноши 14–16 лет

— Девушки 14–16 лет

— Мужчины («элита»)

— Мужчины («массовый»)

— Женщины

— «Муравейник»

Джиу-джитсу

— 6–7 лет

— 8-9 лет

— 10-11 лет

— 12-13 лет

— 14-15 лет

— 16-17 лет

Танцы

— All styles 1x1 (первое и второе место)

— Skate contest 1x1 (первое и второе место)

Беговел

— 2–2,5 года

— 2,5–3 года

— 3,5–4 года

— 4,5–5 лет.

Для участия в соревнованиях необходима регистрация. Ее, а также другую актуальную информацию, можно будет найти в Telegram-канале экстрим-парка «УРАМ» и в группе в социальной сети «ВКонтакте».