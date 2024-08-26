Хедлайнерами Дня республики в Челнах станут Ришат Тухватуллин и Леван Горозия

Хедлайнерами Дня Республики Татарстан в Набережных Челнах станут Ришат Тухватуллин и Леван Горозия, известный под псевдонимом L’ONE. Музыканты выступят на майдане парка «Прибрежный» 30 августа. Об этом на аппаратном совещании сообщил замруководителя исполнительного комитета Винер Харисов.

«В завершение мероприятия состоится дискотека от радиостанции „Авторадио Набережные Челны“ и DMC Максим Лаврушкин из города Санкт-Петербурга. Общее количество задействованных участников — более 1 тыс. человек», — доложил спикер.

Мэр города Наиль Магдеев поручил подготовиться к празднику на высоком уровне.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 30 августа в Набережных Челнах прогремит салют.