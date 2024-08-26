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На День Республики Татарстан в Челнах прогремит праздничный салют
В День Республики Татарстан в Набережных Челнах планируется запустить праздничный салют. Об этом на аппаратном совещании заявил мэр города Наиль Магдеев.
«В День республики и День города праздничный салют и фейерверк должен быть поэтому организован», — поручил градоначальник.
Также Магдеев отдельное внимание обратил на охрану общественного порядка.
«Все ограничения, которые должны быть при проведении массовых мероприятий, в обязательном порядке обязаны проводиться, это касается и досмотровых мероприятий при входе на территорию майдана, и мер по ограничению продажи алкогольных напитков. То же самое относится и ко всем тем точкам активности, которые в течение всего дня задействуют при проведении детских и культурно-массовых мероприятий. Это парк Победы, набережная имени Габдуллы Тукая и близлежащие территории», — отметил он.
Мэр заметил, что за последние несколько лет при праздновании Дня республики в Набережных Челнах не происходило никаких ЧП. Магдеев поручил главам администраций районов тщательно подготовиться к очередному празднику.
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