На День Республики Татарстан в Челнах прогремит праздничный салют

В День Республики Татарстан в Набережных Челнах планируется запустить праздничный салют. Об этом на аппаратном совещании заявил мэр города Наиль Магдеев.

«В День республики и День города праздничный салют и фейерверк должен быть поэтому организован», — поручил градоначальник.

Также Магдеев отдельное внимание обратил на охрану общественного порядка.

«Все ограничения, которые должны быть при проведении массовых мероприятий, в обязательном порядке обязаны проводиться, это касается и досмотровых мероприятий при входе на территорию майдана, и мер по ограничению продажи алкогольных напитков. То же самое относится и ко всем тем точкам активности, которые в течение всего дня задействуют при проведении детских и культурно-массовых мероприятий. Это парк Победы, набережная имени Габдуллы Тукая и близлежащие территории», — отметил он.

Мэр заметил, что за последние несколько лет при праздновании Дня республики в Набережных Челнах не происходило никаких ЧП. Магдеев поручил главам администраций районов тщательно подготовиться к очередному празднику.