Хазрат рассказал, как удвоить награду за уразу

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Мусульманин во время поста имеет возможность существенно увеличить свою награду за уразу. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.

«Во время уразы один из самых достойных поступков – кормить людей. Поэтому пусть каждый постарается в месяц Рамадан собрать своих близких, друзей, родственников у себя дома и провести ифтар, накормить их, пригласить имама, чтобы он прочитал проповедь.

Во многих мечетях в Рамадан проводят благотворительные ужины на разговение. Если есть возможность, то желательно участвовать в них и кормить нуждающихся. Пророк говорил: "Кто накормит постящегося, тому будет такая же награда, как за сам пост"», – сказал Хайруллин.

Также имам посоветовал именно в месяц Рамадан выплачивать закят, мириться с людьми, если произошел конфликт.

Полный текст интервью с Рустамом Хайруллиным читайте в нашем материале «Чай с хазратом: смысл поста, важность сухура и ифтара и что нарушает уразу».