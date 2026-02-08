Чай с хазратом: смысл поста, важность сухура и ифтара и что нарушает уразу

18 февраля после захода солнца наступит месяц Рамадан, который продлится до 19 марта. В чем смысл соблюдения поста в этом месяце? Какие действия нарушают уразу? В чем значимость своевременного сухура и ифтара? Об этом в интервью «Татар-информу» в рамках проекта «Чай с хазратом» рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.





Рустам хазрат: «Ураза – это своеобразная пауза, когда мы свои решения, свои дела начинаем чуть-чуть выравнивать»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Голодовка не нужна Всевышнему»

– Рустам хазрат, зачем мы держим уразу? В чем ее смысл?

– Подобный вопрос однажды задали самому Пророку Мухаммаду, тому, через кого Всевышний передавал всю информацию. И Пророк ответил очень кратко: «Чтобы ваше сердце стало мягче». Мы с вами живем в такую бытность, когда мы говорим о том, что время очень быстро летит, и мы не успеваем ни с родителями встретиться, ни что-то другое сделать, мы постоянно куда-то спешим.

Ураза – это своеобразная пауза, когда мы свои решения, свои дела начинаем чуть-чуть выравнивать. И некоторые говорят, что ураза – это не кушать и не пить. Я бы сказал, что не кушать и не пить – это самое легкое в уразе. Самое тяжелое – это сдержать свой язык. Потому что в другом изречении наш Пророк нам напоминает, что если кто-то держит уразу, но кого-то обижает, кого-то оскорбляет, кого-то обманывает, то подобная голодовка не нужна Всевышнему. Это значит, за это не будет награды, ты просто голодал. Ураза – это не просто голодовка, мы сдерживаем свои помыслы, мы сдерживаем свой язык, мы сдерживаем свой желудок.

«Пророк говорил, чтобы мы сначала кушали. Потому что когда мы на голодный желудок встаем и молимся, здесь наши помыслы будут на кухне, человек искренне не будет молиться, а будет думать о еде» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мы за уразу можем получить 100% награды, можем получить даже 700% награды, а можем получить ноль»

– Что нарушает пост?

– Сейчас у каждого в телефоне есть график, с какого времени и по какое время мы воздерживаемся от еды и питья. Пост начинается со времени, которое указано в графе «Завершение сухура» – это примерно за полтора-два часа до восхода солнца. С этого момента наступает время утреннего намаза, мы можем читать утренний намаз. До захода солнца мы не едим и не пьем. Также в этот период мы не ругаемся, не кричим, не нервничаем, то есть мы полностью себя держим в рамках. Конечно же, если мы покричим, это не испортит нашу уразу в ноль, но нашу награду полностью может уменьшить. Иными словами, мы за уразу можем получить 100% награды, можем получить даже 700% награды, а можем получить ноль.

Нужно сдерживаться не только в светлое время суток, но и в другое время, чтобы не уменьшить свою награду. Но если мы поели и попили в светлое время суток, то наша ураза испортится, кроме как по забывчивости. Допустим, в первые дни поста бывает такое, что по привычке выпил кофе, а когда последний глоток допивал, вспомнил, что у него ураза. В таком случае то, что осталось во рту, нужно выплюнуть, прополоскать рот, не глотая воды, и продолжать поститься.

Также некоторые переживают и спрашивают: «Хазрат, а если я утреннюю трапезу проспал?» В этом ничего плохого нет. Вы просто проснулись, умылись, тахарат взяли – и вы уже держите уразу, потому что, когда вы ложились спать, у вас было намерение о том, что вы будете поститься.

– Разрешается ли во время поста лечить зубы и делать уколы?

– Все мы можем заболеть. Если наша болезнь приводит к тому, что мы не можем держать уразу, – например, нужно пить лекарства, в этом случае необходимо на несколько дней остановить уразу, потом эти дни нужно будет восполнить после выздоровления.

Что касается уколов, если это не витамин, то пост не нарушается. Витамин – это то, что нам придает силы. Соответственно, витамин колоть запрещено, а все остальное – обезболивающее, другие какие-либо инъекции – не портит нашу уразу.

По поводу лечения зубов я сам вне уразы экспериментировал, а возможно ли не проглотить слюну. Поскольку вся проблема состоит именно в том, чтобы не проглотить слюну с остатками препаратов. Но все равно в какой-то момент человек проглатывает свою слюну вместе с остатками лекарства, поэтому от лечения зубов во время поста нужно воздержаться. Даже когда мы утром чистим зубы, будучи в состоянии уразы, нужно чистить так, чтобы пасту и слюну с ее остатками мы не проглотили. Поэтому в этом вопросе необходимо проявлять осторожность.

Месяц Рамадан мы используем для того, чтобы отдать очистительную милостыню, на арабском языке она звучит как «закят» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Один из самых достойных поступков – кормить людей»

– Можно ли во время поста целовать жену?

– Кроме еды и питья, нарушает пост близость с супругой или с супругом. Соответственно, в дневное время вступать в близость нельзя, а в ночное время можно.

Если мужчина чувствует, что в случае объятия и поцелуя жены он не сможет остановиться, то в таком случае, конечно, нужно воздержаться. А если он ее в щечку поцелует или в лоб и это у него обычный ритуал, когда он уходит на работу или когда он возвращается с работы, то в этом греха нет.

– Может ли каким-либо образом верующий увеличить свою награду за пост?

– Во время уразы один из самых достойных поступков – кормить людей. Поэтому пусть каждый постарается в месяц Рамадан собрать своих близких, друзей, родственников у себя дома и провести ифтар, накормить их, пригласить имама, чтобы он прочитал проповедь.

Во многих мечетях в Рамадан проводят благотворительные ужины на разговение. Если есть возможность, то желательно участвовать в них и кормить нуждающихся. Пророк говорил: «Кто накормит постящегося, тому будет такая же награда, как за сам пост».

Также месяц Рамадан мы используем для того, чтобы отдать очистительную милостыню, на арабском языке она звучит как «закят». Если у нас есть где жить, есть что кушать, всего у нас хватает и мы стали уже откладывать определенную сумму, то из этой суммы раз в год мы отдаем одну сороковую часть нуждающимся.

Если мы поругались с кем-то, то до Рамадана следует помириться. Если до Рамадана не смогли помириться, то нужно это сделать именно в уразу. Если у кого-то вы взяли что-то, но забыли вернуть, то постарайтесь вернуть.

Необходимо начинать разговление с фиников. Если их нет, то с воды Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Пророк учил не переедать во время ифтара»

– В чем значимость сухура? Почему верующим желательно вставать на утренний прием пищи во время Рамадана?

– Наш Пророк учит нас: «Вставайте на сухур. Поистине в нем благодать Всевышнего». Если утром мы не можем много есть, то пары фиников, каши или даже стакана воды будет достаточно. Поешьте хотя бы немного, и в этом будет благодать. Постарайтесь это утреннее время не упустить.

– Почему мусульманам желательно торопиться с ифтаром и не откладывать его на более позднее время?

– Как правильно совершать ифтар, чем следует разговляться – Пророк показывал нам пример. Необходимо начинать разговление с фиников. Если их нет, то с воды.

Почему же нужно торопиться с ифтаром? Даже если в обычное время у нас есть выбор в ситуации, когда еще есть время для совершения молитвы: сначала покушать или совершить намаз, то Пророк говорил, чтобы мы сначала кушали. Потому что когда мы на голодный желудок встаем и молимся, здесь наши помыслы будут на кухне, человек искренне не будет молиться, а будет думать о еде.

Кроме того, Пророк учил не переедать во время ифтара. Он учил тому, чтобы наш желудок мы делили на три части: одна треть – еда, одна треть – вода, одна треть – воздух.