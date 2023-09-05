«Хазинэ» представит выставку — посвящение заслуженному художнику России Зуфару Гимаеву

В Национальной художественной галерее «Хазинэ», подразделении Музея ИЗО РТ на территории музея-заповедника «Казанский Кремль», 7 сентября откроется выставка — посвящение Зуфару Гимаеву. Ретроспектива «Творить, чтобы жить» представит его картины — от ранних живописных произведений конца 1970-х годов до пейзажных и портретных работ последних лет. Заслуженный художник России, народный художник Татарстана, мастер портретной, пейзажной живописи и многофигурной композиции скончался на 72-м году жизни в феврале прошлого года.

Зуфар Гимаев «Автопортрет». Фото предоставлено ГМИИ РТ

«Зуфар рисовал до конца и даже в самые кризисные моменты, связанные со своим здоровьем. Например, в 2021 году он писал портрет Маргариты Яковлевны Коварской, сидя на кровати и под капельницей. Позже я подарила Маргарите Яковлевне его лично, так как Зуфар чувствовал себя неважно и не мог прийти сам. Также в мае в тот год Зуфар ездил на пленэр в Чистополь, хотя его состояние было уже тяжелым. Написал два пейзажа, портрет Пастернака. Одна из последних работ — портрет Галеева Мингола Вагизовича, который, возможно, будет на предстоящей выставке тоже. А также — портрет художника Станислава Аршинова (ныне тоже уже покойного — прим. Т-и). Кроме того, на выставке можно будет увидеть незавершенный портрет Сары Садыковой», — рассказала «Татар-информу» вдова художника Гузель Гимаева.

Незавершенными Зуфаром Гимаевым остались также повтор портрета Аксенова и повтор портрета Пастернака, но они не будут экспонироваться на выставке. Ретроспективный проект-посвящение разместится на первом этаже галереи «Хазинэ».

Гимаев был одним из ведущих художников Татарстана. Его заключительная персональная выставка, приуроченная к 70-летнему юбилею, проходила за год до кончины художника, также в «Хазинэ», в январе-феврале 2021 года. Художник создавал множество пейзажей, как посвященных деревенскому быту, так и «чистых» — демонстрирующих понимание природы, восхищение ее красотой. Писал Гимаев и портреты: его работы в этом жанре отличаются разнообразием подходов к трактовке человеческой личности, большим психологизмом, оригинальностью образных характеристик и композиционных решений.

Зуфар Гимаев. Фото предоставлено ГМИИ РТ

Зуфар Гимаев родился в городе Намангане Узбекской ССР, но потом переехал в Казань, где окончил Казанское художественное училище имени Николая Фешина. В 1976 году окончил и Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Репина, после чего работал в творческой мастерской Академии художеств СССР под руководством Хариса Якупова. С 2008 по 2013 год Гимаев был председателем Союза художников России в Татарстане, с 2013 по 2020 год возглавлял Союз художников Татарстана, организовывал республиканские и всероссийские пленэры.

Вернисаж выставки «Творить, чтобы жить» намечен на 16.00, вход свободный. Затем выставку можно будет посетить по билету до 8 октября.