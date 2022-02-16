Скончался народный художник Татарстана Зуфар Гимаев

В Казани 15 февраля на 72-м году жизни скончался заслуженный художник России, заслуженный деятель искусств и народный художник Татарстана Зуфар Гимаев. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

«Министерство культуры Республики Татарстан приносит глубочайшие соболезнования родным и близким Зуфара Фаатовича», — говорится в сообщении ведомства.

Зуфар Фаатович Гимаев родился 9 января 1951 года в городе Намангане Узбекской ССР. Учился в Казанском художественном училище и в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, где специализировался на отделении станковой живописи. С 1978 по 1980 год учился в творческой мастерской Академии художеств СССР под руководством Хариса Якупова.

Преподавал в Казанском художественном училище, руководил созданной им студией пантомимы «Бип» при Дворце культуры железнодорожников, а также обучал пантомиме учеников татарской гимназии №2 и воспитанников Цирковой школы. С 2001 по 2008 год работал в художественном фонде Союза художников Татарстана. С 2008 по 2020 год возглавлял Союз художников Татарстана и Отделение Союза художников России в РТ.

С 1970 года Зуфар Гимаеев становился участником всесоюзных, всероссийских, зональных и республиканских выставок. Работы Гимаева выставлялись на международных выставках в Турции и Словакии.

Произведения художника хранятся в Государственном музее изобразительных искусств РТ, Музее изобразительных искусств имени В. И. Сурикова в Красноярске, Музее Сайдашева в Казани, картинной галерее Альметьевска, театре имени Галиасгара Камала, а также в частных коллекциях в России и за рубежом — в Польше, Словакии, Чехии, Германии, Турции, Израиле, Франции, Англии, США и других странах.

В 2002 году Гимаев получил почетное звание заслуженного деятеля искусств РТ, в 2003-м стал лауреатом премии Баки Урманче, в 2005-м — лауреатом Государственной премии Тукая, а в 2017-м — народным художником республики.

Прощание с Зуфаром Гимаевым пройдет сегодня, 16 февраля, в 11.30, в мечети «Казан Нуры» на улице Чистопольская.