«Хазинэ» представит «Полвека любви» в биографическом проекте о жизни поколения 1920-х

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» 25 ноября откроется выставка «Полвека любви» – биографический проект о жизни семейной пары из Ленинграда. Материалы личных архивов Лидии и Евгения Войскунских расскажут не только частную историю поколения 1920-х годов, но и в ее призме историю страны с трагическими и светлыми эпизодами.

«Это очень интересный краеведческий проект. Он разместится на первом этаже галереи „Хазинэ“ и займет пять залов», — анонсировали в пресс-службе Музея ИЗО РТ.

Фото: © предоставлено ГМИИ РТ

Экспозиция включает личные фотографии, заметки, документы, отрывки из писем и дневников, предметы обихода жителей Ленинграда, переживших блокаду, оборону Кронштадта, эвакуацию, наконец, встретивших Победу и обретших мирную жизнь в послевоенное время. Название выставке дал роман Евгения Войскунского, который посвятил его своей супруге Лидии: их семейная жизнь длилась почти полвека, а любовь супруг, известный как автор научно-фантастических книг и военной прозы, маринист, хранил до своего ухода еще в течение 32 лет после смерти жены.

Лидия и Евгений Войскунские Фото: © предоставлено ГМИИ РТ

Идея выставки появилась при разборе архивов писателя младшим поколением Войскунских. Экспозиция, как и роман, разбита по главам — периодам жизни. Курирует проект дочь Лидии и Евгения Войскунских директор Фонда «Грани», соредактор журнала «Третьяковская галерея» и почетный член Российской Академии художеств Натэлла Войскунская. Под ее же кураторством, напомним, 26 ноября в главном здании Музея ИЗО РТ откроется выставка-реконструкция исторического женского костюма «Времена Лермонтова».

Выставка «Полвека любви» будет доступна для осмотра до 31 января 2022 года.