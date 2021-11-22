Портреты усадьбы Сандецкого дополнит выставка-реконструкция исторической женской одежды

В главном здании Музея ИЗО РТ, хозяйском доме усадьбы Сандецкого, 26 ноября откроется московская выставка-реконструкция исторического женского костюма.

«Экспонаты займут один из залов на втором этаже, где развешаны женские портреты эпохи Лермонтова, а вернисаж будет сопровождать показ мод исторической одежды», – уточнили «Татар-информ» в пресс-службе музея.

Проект охватывает исторический костюм разных эпох – ампир, романтизм, бидермейер, ранний модерн. Зрители увидят женские и детские платья модельера-реконструктора Елены Потаповой. Офортист Светлана Ланшакова представит, например, арт-объект «Набросок» по мотивам стихотворения «На смерть поэта». Он выполнен на винтажном немецком манекене 1930-х годов с использованием офортов с черновиками стихотворения, украшающими старинное изделие 1900-х годов в технике «ришелье» рукодельницы Веры Иткинд – так называемую «дорожку». Светлана Ланшакова дополнила эту старинную вышивку своим рукоделием: украшение-подвеска с офортом на шелке – фрагментами цветаевской рукописи перевода лермонтовского стихотворения «Выхожу один я на дорогу...».

Но «Время Лермонтова» – это не только выставка, а и музыкально-художественный образовательный проект. Его соучастниками стали Фонд ГРАНИ, Фонд «Время Лермонтова» и Историческое Общество «Бал в русской усадьбе», поэтому на открытии запланирован, помимо дефиле в исторических костюмах, еще и бал-маскарад, предусмотрены в качестве презентов зрителям открытки с картинами Лермонтова и его стихами. Исследователь и популяризатор творческого наследия Михаила Лермонтова Мария Михеева-Никатина представит эксклюзивную образовательную программу о творчестве поэта.

Курирует выставку директор Фонда «Грани», соредактор журнала «Третьяковская галерея» и почетный член Российской Академии художеств Натэлла Войскунская. Посетить «Время Лермонтова» можно будет до 31 января 2022 года.