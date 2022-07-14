Хавбек «Рубина» Ломовицкий перешел в «Химки»

Полузащитник казанского «Рубина» Александр Ломовицкий перешел в «Химки», где будет играть до конца сезона, сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

В прошедшем сезоне Ломовицкий забил за «Рубин» один мяч и отдал одну результативную передачу в 34 матчах во всех турнирах. Соглашение полузащитника с казанским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

Уроженец Москвы Ломовицкий уже выступал за «Химки» в сезоне 2020-2021 годов.

Напоним, сегодня стало известно, что «Химки» не включили в заявку на сезон полузащитника Эльмира Набиуллина – эксперты предполагают, что он может занять в «Рубине» место Ломовицкого.