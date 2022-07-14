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Спорт
14 июля 2022  20:05
Cергей Гаврилов

«Химки» не включили Набиуллина в заявку на сезон

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Футболиста Эльмира Набиуллина не включили в заявку на новый сезон. Как утверждают СМИ, его отстранили от работы с первой командой «Химок».

Ранее появились сообщения об интересе «Рубина» к своему воспитаннику. При этом «Химки» отрицали официальное приглашение Набиуллина вступить в казанский клуб. По данным источников, сам игрок не возражает против возвращения домой, но его контракт с «Химками» действует лета будущего года.

В прошлом сезоне 27-летний защитник провел за химчан 21 матч во всех турнирах, забил один гол и сделал три голевые передачи. «Рубин» продал Набиуллина в питерский «Зенит», откуда он перешел в «Сочи» и затем в «Химки». В 2014 году уроженец Дербышек Эмиль был признан лучшим молодым футболистом России.

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