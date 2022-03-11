Хартли промахнулся: «Авангард» поплыл, Кэмпфер тащит «Ак Барс» к историческому камбэку

Проблемы «Авангарда» на фоне «Ак Барса» растут с каждой игрой. Бобу Хартли нужна одна победа, но с каждым новым поражением добыть ее будет все сложнее. За счет чего команда Дмитрия Квартальнова победила (4:3) накануне и разворачивает серию — читайте в материале спортивной редакции «Татар-информа».

Канадский наставник «Авангарда» Боб Хартли после второго поражения подряд был вынужден оправдываться, как на допросе

Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

Хартли проигрывает и врёт?

«Во-первых, хотелось бы, чтобы вы разобрались с фактами, вы ошибаетесь. Кто врет — я или Кэмпфер? Выбирайте сами. Хочу сказать только одно – я был на своей скамейке, а что он делал у нашей скамейке?», - канадский наставник «Авангарда» Боб Хартли после второго поражения подряд был вынужден оправдываться, как на допросе.

Но винить в этом он может только себя. Напомним, с чего все началось. 8 марта в Балашихе после второго периода между «ястребами» и «барсами» Хартли подозвал к себе защитника казанцев Кэмпфера и что-то эмоционально тому говорил. После игры специалиста спросили об инциденте, и канадец заявил, что справлялся о здоровье форварда «Ак Барса» Кирилла Петрова.

Хартли может винить только сам себя Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

История тут же получила неожиданный разворот, когда сам Кэмпфер не только опроверг слова Хартли, а еще и обвинил наставника «ястребов» в угрозах в свой адрес. «Он говорил, что у него на скамейке есть парни, которые будут охотиться за мной в третьем периоде. Вот что там было. О здоровье Кирилла он ничего не говорил», - заявил американский защитник казанцев.

Кэмпфер «ломает» «Авангард» в ответ на угрозы канадского специалиста

Вероятно, Хартли сейчас должен сожалеть, что вообще связался с Кэмпфером и главное стал первым комментировать журналистам тот самый эпизод у своей скамейке. Стивен еще в Балашихе забросил гол и отдал результативную передачу на решающий гол Кагарлицкому. А накануне и вовсе отправил серию в шестой матч точным броском в овертайме. А ведь первые три игры серии американец если и не провалил, то сыграл откровенно слабо.

Кэмпфер ломает «Авангард» Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

«Я неважно сыграл первые три матча и первым это признаю. У нас с главным тренером и генеральным менеджером был длинный разговор, мы обсуждали это. Морально я очень много на себя взвалил, слишком давил на себя, пытался делать лишние действия на льду. Разговор с ними успокоил меня и вернул в верное русло, так я смог найти свою игру», - поделился Кэмпфер после вчерашней игры с журналистами.

На этом неприятности Хартли не завершились, ведь соответствующий вопрос был задан и главному тренеру «Ак Барса» Дмитрию Квартальнову. Российский специалист известен своей прямотой и эмоциональностью. Он не только выразил полное доверие версии своего подопечного, но и разразился гневной тирадой, прямо обвинив «Авангард» в симуляции и не мужском хоккее.

«Меня бесит это и раздражает, у нас мужской хоккей»: Квартальнов добавляет масла в огонь

«Я, конечно, верю своим хоккеистам. Конечно, какие-то угрозы – это каменный век. Если вообще взять, что мне не нравится – это когда валяются на льду. У нас Кирилл Петров получает травму, уходит со льда и не выходит больше в матче. В серии был момент с Кириллом Готовцом, он у них «сломался», доиграл, нам сказки рассказывали. А сегодня валяются люди, просто валяются. Не нужно так делать, это очень некрасиво. Если ты валяешься, значит тебе очень больно.

Квартальнов подлил масла в огонь на сковородку Хартли Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Видели сегодня игру в Уфе? Там человека на носилках человека уносили, я думал – всё, конец. А он потом играет и гол забивает. Я не понимаю, как это возможно. Дмитрия Воронкова увезли со льда – он закончил матч. А здесь начинают валяться, это очень некрасиво! Меня бесит это и раздражает, у нас мужской хоккей», - заявил Квартальнов.

Проблем у «Авангарда» все больше с каждой игрой

При счете 3 - 0 в серии казалось, что для «Ак Барса» и самого Квартальнова в казанском клубе все кончено. Однако, сейчас ситуация развернулась на 180 градусов. Прежде всего, казанцы прервали шестиматчевую серию из поражений на своем льду в матчах плей-офф с «ястребами». Также «барсы» раскрыли и взял на вооружение секрет Хартли в овертаймах. Теперь уже «Ак Барс» действует с позиции силы в дополнительное время, Квартальнов внес коррективы после поражения в первом матче серии.

«Мы понимаем, что у соперника мало защитников, сегодня вообще в пять защитников играли. Наверное, это сказывается, все-таки игры через день, сложная серия плей-офф. Корректировка была — нагружать защитников «Авангарда», - говорил вчера Квартальнов.

Проблем у «Авангарда» все больше с каждой игрой Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Разница в инициатива стала заметна не только в овертаймах. Казанцы все больше доминируют на льду и на протяжении основного времени матчей. Цифры красноречивы: накануне казанцы провели в атаке 20 минут и 20 секунд, тогда как «Авангард» лишь — 12:22. Конечно, атакам «Ак Барса» по-прежнему не хватает креативности и комбинационности, но они берут свое агрессией и напором. Тем более, «Авангард» и сам в этом сезоне в особо изящном хоккее замечен не был. Система Квартальнова скорее испытает проблемы с магнитогорским «Металлургом», тогда как с омичами весь вопрос — кто кого переборет.

Кагарлицкий и Уил поддержали инициативу Кэмпфера

Есть и другой момент, который позволяет «Ак Барсу» с оптимизмом смотреть на завтрашний матч в Балашихе, который станет уже шестым в серии. По ходу противостояния легионеры казанского клуба ощутимо добавляют. И это касается не только Кэмпфера, но и того же Джордана Уила. Канадец голами в этом плей-офф еще не отличился, но голевые передачи уже решают матчи. Именно его пас в касание под бросок Панюкова позволил «Ак Барсу» спасти игру в третьем периоде. Да и Кателевский забивал с передачи того же канадца. И в целом у Уила три передачи в последних двух матчах серии.

Добавляют по ходу серии и российские лидеры «Ак Барса». Дмитрий Кагарлицкий отметился накануне ассистентским дублем, а в Балашихе принес команде первую победу в серии голом в овертайме.

Дмитрий Кагарлицкий отметился накануне ассистентским дублем, а в Балашихе принес команде первую победу в серии голом в овертайме. Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

Наконец, как мы писали ранее, время играет на стороне «Ак Барса», у которого глубже и богаче состав. Тот же Демерс играет не с начала серии, как и Панюков. Они добавляют свежести. Да и вообще казанцы могут себе позволить ротировать состав, тогда как подопечные Боба Хартли, кажется, выдыхаются.

Грубец vs Билялов: это противостояние может перевесить чашу весов на сторону «ястребов»

Однако все вышесказанное совсем не означает, что «Ак Барс» непременно выйдет в следующий раунд. Есть два ключевых момента, которые по-прежнему на стороне «Авангарда». Во-первых, омичам достаточно победить в одном из двух оставшихся матчах, тогда как у «Ак Барса» по-прежнему нет права на ошибку.

А помочь «Авангарду» должна вратарская линия, ведь Тимур Билялов не просто не выручает, но и пропускает необязательные шайбы. Вчера не выглядел смертельным кистевой залп Емелина, но казанский вратарь с броском не справился. При этом его омский оппонент Шимон Грубец пропускает исключительно «мертвые» броски. «Ак Барс» владел серьезным преимуществом в двух последних матчах серии, но победы приходили лишь в овертайме. Именно вратарская линия «Авангарда» свела практически на нет преимущество «Ак Барса» в остальных компонентах.

Билялов может свести козыри «Ак Барса» на нет Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

В любом случае, «Ак Барс» стоит благодарить, что из скучной серии (0 — 3) мы становимся свидетелями потрясающей спортивной драмы с большим числом интригующих сюжетов. Ждем развязки или очередного поворота в Балашихе завтра.