Защитник «Ак Барса» Кэмпфер: «Хартли сказал, что его хоккеисты будут за мной охотиться»

Защитник «Ак Барса» Стивен Кэмпфер прокомментировал шайбу, заброшенную в четвертом матче четвертьфинальной серии против «Авангарда», который завершился победой казанцев (3:2 ОТ), а также рассказал про диалог с главным тренером омичей Бобом Хартли, который произошел после второго периода.

По словам Кэмпфера, главный тренер «Авангарда» пригрозил хоккеисту тем, что за ним будут охотиться в третьем периоде.

«Давайте зафиксируем, что он на самом деле мне говорил. Он говорил, что у него на скамейке есть парни, которые будут охотиться за мной в третьем периоде. Вот что там было. О здоровье Кирилла он ничего не говорил. Я спросил, зачем он кричал на нашего игрока, а в ответ Хартли сказал, что у него на скамейке люди, которые будут охотиться за мной», — цитирует защитника казанцев пресс-служба клуба.

Кроме того, американский хоккеист прокомментировал и заброшенную шайбу, которая стала для него первой в этом плей-офф. «Кажется, я засмотрелся на обыгрыш Даниила Тарасова, он даже врасплох меня застал своей передачей, я ждал броска. Здорово, что удалось быстро отправить шайбу за спину вратарю», — заявил Кэмпфер.

После четырех игр счет серии 3:1 в пользу «Авангарда». Пятая игра пройдет в Казани 10 марта.