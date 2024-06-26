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Общество 26 июня 2024 13:10

Ханнановы из Татарстана отправили участникам СВО бензопилу и квадрокоптер

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Квадрокоптер, бензопилу и окопные свечи из парафина отправила участникам СВО семья Ханнановых из Татарстана. Всё это удалось приобрести на средства, вырученные за сдачу макулатуры.

«1 кг пластиковых бутылок стоит 18 рублей. Кроме того, за прошлый год мы собрали и сдали более тонны бумаги. Макулатуры у нас набирается много, ее нам регулярно приносят друзья и знакомые. В результате купили и отправили участникам СВО квадрокоптер, бензопилу и окопные свечи, которые изготовили из парафина. Это проект, который может помочь и природе, и людям», – сообщил «Татар-информу» глава семейства Ильнур Ханнанов.

А еще на вырученные средства семья закупила овес на корм лошадям и отвезла его в конноспортивный клуб в Казани, где занимаются дети с инвалидностью. Кроме того, на деньги, полученные от сдачи пластиковых бутылок, был закуплен корм для собак из приюта.

Подробнее о проектах экосемьи, победившей на конкурсе «Эковесна» в 2024 году, читайте в материале «Татар-информа» – Экосемья из Татарстана: «Собрали макулатуру, отправили бойцам СВО квадрокоптер».

#Экология #Год семьи #эковесна
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