Экосемья из Татарстана: «Собрали макулатуру, отправили бойцам СВО квадрокоптер»

«Сажаем смородину и яблони, участвуем в акциях «Сад памяти» и «Чистые леса»

Итоги конкурса «Эковесна-2024» среди муниципальных образований и семей Татарстана подвели в Доме правительства. Конкурс прошел в рамках санитарно-экологического двухмесячника, в общей сложности в оргкомитет поступило 1,2 тыс. заявок.

Каждую неделю восьминедельного марафона участники выполняли задания на разную тематику. Ханнановы из Сармановского района регулярно выкладывали видеоотчеты о проделанной работе в соцсетях. Дружная семья убирала мусор в лесах, на родниках и по берегам рек, высаживала деревья и кустарники – ели, смородину, яблони, малину, участвовала в акциях «Сад памяти» и «Чистые леса».

«Наша семья занимается экологией с 2011 года. С малых лет я учу своих детей бережному обращению с природой, а сейчас они подросли и сами могут преподавать людям экологическую культуру. Они ведут свой экоблог и занимаются экологическим просвещением», – рассказывает Ильнур Ханнанов.

Экоделами он занимается вместе с супругой Сиреной, дочкой Азалией (окончила 9 класс) и сыном Азаматом (окончил 5 класс). Экология для них не просто модный тренд, а стиль жизни. Собираясь в любое путешествие на природу, семья всегда берет с собой перчатки и мешки, чтобы прибрать за другими оставленный после пикников мусор. Выполнять конкурсные задания для них оказалось проще простого.

«В первую неделю вместе с женой и детьми мастерили скворечники. Раздельным сбором вторсырья – пластика, металлолома, бумаги – мы занимаемся с 2017 года. Все это сдаем, а на вырученные средства покупаем мальков и зарыбляем реки, обмениваем вторсырье на саженцы деревьев, участвуем в разных благотворительных акциях. Особенно много мусора набирается во время субботников. Мы его сдаем в пункты обмена в Альметьевске и Казани», – объясняет Ханнанов.

«Купили квадрокоптер и бензопилу для участников СВО»

Каждую весну и осень экосемья участвует в экомарафоне «Сдай макулатуру – спаси дерево!» и обменивает бумагу и пластиковые бутылки на саженцы. Благодаря этой акции Ханнановы разбили в родной деревне большой красивый яблоневый сад.

«Мы с моей семьей занимаемся раздельным сбором макулатуры. Когда бумаги набирается много, спрессовываем, упаковываем и сдаем на переработку. А вы знали, что тонна макулатуры спасает более десяти деревьев?» – рассказывает в видеоролике Азамат Ханнанов.

А еще на вырученные средства семья закупила овес на корм лошадям и отвезла его в конноспортивный клуб в Казани, где занимаются дети с инвалидностью. Кроме того, на деньги, полученные от сдачи пластиковых бутылок, был закуплен корм для собак из приюта. Также на часть средств в этом году удалось купить гуманитарную помощь участникам СВО.

«1 кг пластиковых бутылок стоит 18 рублей. Кроме того, за прошлый год мы собрали и сдали более тонны бумаги. Макулатуры у нас набирается много, ее нам регулярно приносят друзья и знакомые. В результате купили и отправили участникам СВО квадрокоптер, бензопилу и окопные свечи, которые изготовили из парафина. Это проект, который может помочь и природе, и людям», – отмечает Ханнанов.

«Форель выпустили в реку Холодную, а сазанов – в Мензелю»

Еще один проект, который на протяжении ряда лет семья успешно воплощает в жизнь, – зарыбление рек. Этой весной были закуплены мальки разных видов, в том числе форели и сазана, на деньги, полученные взамен сданного металлолома.

«Всем привет! Моя экосемья каждый год занимается зарыблением реки Холодная и реки Мензеля. Раньше это были караси и окуни, а на протяжении уже трех лет мы запускаем еще и раков. Мы очень хотим, чтобы наша речка была богата на живность», – рассказывает в очередном видеоролике Азалия Ханнанова.

Четырех форелей они вместе с папой и братом привезли из рыбного хозяйства в Лениногорске и выпустили в реку Холодную. Еще двух сазанов выпустили в Мензелю.

«Возле нашей деревни протекает две реки. Холодная более чистая и подходит для форели, а Мензеля – более теплая и подходит для карасей. Мы хотим обогатить фауну нашей реки», – поясняет Ильнур Ханнанов.

Приживутся новые подводные обитатели или нет, он не знает. Говорит, что не имеет возможности отследить этот процесс, но все же надеется на успешный результат.

«Все накопленное нашей экосемьей вторсырье за год сдали и получили средства в размере 2 тыс. рублей. Надеюсь, что наши радужные форели приживутся и у нас будет самая рыбная река в мире», – рассказывает в ролике в соцсетях Азалия.

По словам юного экоблогера, еще ее семья выпускает в реки мальков красноперок, толстолобика и сазана.

«Сейчас у многих мания денег, но не все знают, как можно заработать на мусоре, сдавая вторсырье. Я от этого особо не разбогатею, но зато приношу пользу родному краю», – подытоживает Ханнанов.

«Собрали выброшенный мусор в лесу и сдали, заплатив 25 рублей»

А еще в этом году Ильнур вместе с друзьями участвовал в семейном экосплаве на сапбордах, расчищал от мусора реку Зай. Участники экологической акции разделились на две группы. Одни собирали мусор, прибившийся к зарослям на водной глади, а другие перемещались на квадроцикле и собирали оставленный людьми бытовой хлам на берегах. Мусор разделили на фракции и сдали на вторсырье, получив взамен саженцы яблони.

Собеседник «Татар-информа» рассказал один интересный случай. Не так давно он вместе с детьми стал свидетелем того, как мужчина привез мусор на автоприцепе и вывалил его в лесу.

«Видеть это было печально и горестно. Это были трое мужчин, одному из них 62 года», – вспоминает Ильнур Ханнанов.

Мужчина привез в лес старые двери, пакеты со строительным мусором. Ханнанов решил пообщаться с ним и пристыдить, взывая к совести.

«Мы вместе заново собрали и загрузили весь мусор, поехали в пункт приема ТБО и заплатили 25 рублей. Я их заплатил, это для меня не деньги, но потом этот мужчина мне их вернул», – говорит спикер.

В итоге нарушитель осознал, что был неправ, загрязняя природу. Сейчас этот случай Ильнур вспоминает с улыбкой. Удивительно, что он, имея инвалидность, не побоялся бросить вызов незнакомцу, который мог проявить агрессию.

Сам Ильнур Ханнанов занимается экоделами, передвигаясь на протезе. Он лишился одной ноги в августе 2015 года в результате ДТП. Несмотря на трагический случай, виновником которого, по его словам, был не он, а другой участник дорожного движения, герой нашего материала не пал духом. Впереди у Ильнура много планов. В частности, он собирается этим летом в деревне Леваш-Тамак восстановить старинный колодец, чтобы местные жители пили чистую воду.

Фотографии предоставлены семьей Ханнановых