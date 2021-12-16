Ханифов: Высказали замечания нидерландской компании по мастер-плану аэропорта Казани

Нидерландской компании, которая занимается разработкой мастер-плана развития аэропорта Казани, было высказано немало замечаний. Об этом сообщил на итоговой пресс-конференции министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

«Уже дважды нам показывали концепцию мастер-плана. И оба раза вносились существенные предложения. Рассматривали критически. Последний раз, это было около трех недель назад, были приглашены не только эксперты в этом деле, но и наши авиакомпании, которые будут базироваться в аэропорту. Рассмотрели концепции бизнесменов, которые в некотором отдалении от аэропорта выстраивают склады, терминалы», – рассказал глава Миндортранса.

Министр добавил, что после прошедших встреч мастер-план существенно скорректирован, его еще раз планируется рассмотреть до конца этого года. «Завершенный это будет вариант, или нет, пока сказать не могу, потому что достаточно много замечаний было высказано нидерландской компании. Мы еще раз соберем технический совет по этому мастер-плану. В последний раз приезжали специалисты из Главгосэкспертизы России, которые проводили экспертизу множества аэропортов. Может быть, нидерландские коллеги не ожидали, что так придирчиво со всех сторон мы будем этот мастер-план изучать», – подчеркнул он.

По словам Ханифова, татарстанской стороне, например, не понравился предложенный разработчиками склад для перегрузки, поскольку по их плану он оказался очень маленьким. Кроме того, было высказано замечание по поводу предлагаемой загрузки транспортного кольца при въезде в аэропорт. «Они еще весь груз на это кольцо направили. Мы сказали, что так не пойдет, у нас уже сейчас для легковых машин и автобусов не хватает дороги», – продолжил он.

Что касается развития терминалов, то, по мнению министра, работа здесь должна быть поэтапной. «Что-то будет перестраиваться, что-то будет встраиваться между терминалом 1. Какой-то огромный терминал нам сразу не нужен, но модульно расти – вот такую задачу поставили», – отметил он.

При этом уже на следующий год планируется удлинить в полтора раза багажную карусель, и работать она будет быстрее, заключил Ханифов.

К разработке мастер-плана развития международного аэропорта «Казань» до 2050 года нидерландская компания NACO Royal HaskoningDHV приступила в этом году.