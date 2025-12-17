Ханифов: В Татарстане детально рассмотрят трассировку дублера Оренбургского тракта

В Татарстане детально рассмотрят трассировку дублера Оренбургского тракта. Вопросы по прохождению коридора дороги будут решаться вместе с экспертами по экологии и лесному хозяйству. Об этом сообщил на встрече с журналистами министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

«Начнется детальное проектирование. Это значит, что рассматривается коридор, по которому идет дорога, обсуждаются все вопросы, которые возникают у лесников, экологов, жителей и так далее. Когда рабочая документация будет проходить проектирование, все общественные и необщественные организации, экологи, лесники – все будут принимать участие», – рассказал он.

Глава Миндортранса отметил, что сейчас рассматриваются три варианта прохождения трассы – Генплана Казани 2016 года, Института развития города и Института пространственного планирования РТ.

«Институт пространственного планирования взял за основу, я с этим согласен, скоростную дорогу М12 и показал, как в столицу можно заехать», – подчеркнул он.

По словам министра, вопрос строительства дублера Оренбургского тракта возник, когда начали разрабатывать Генплан Казани.

«Его первый раз приняли в 2016 году, сейчас его совершенствуют. Тогда у нас не было дороги М12. Эту трассу максимально приблизили к Казани, и сегодня М12 имеет функции обхода Казани. Это нельзя забывать, когда мы говорим, что с М12 должен быть такой же удобный, быстрый заезд в центр города. Дублер Оренбургского тракта – это дорога, которая рассчитана не на сегодня, а на 10, 20, 30 лет вперед. Это шестиполосная дорога», – заявил он.

Ханифов убежден, что при строительстве дороги важно учитывать влияние транспорта на экологию. «Самая экологически нечистая дорога – когда там «пробка». А не та дорога, где машина проехала быстро», – сказал он.

Глава Миндортранса также заметил, что в Татарстане есть примеры, когда дороги приходилось прокладывать через лес. Но при вырубке деревьев проводилась компенсационная высадка саженцев.

«В другом месте можно высадить в три раза больше деревьев. Обход Нижнекамска и Набережных Челнов проходит по лесу. Там даже сильная метель не страшна, потому что ветер машину не сшибает. Лес – это дело наживное. Понятно, что нельзя леса рубить направо и налево. Но когда дорога будет служить 10, 20, 30 лет, к этому вопросу нужно подходить разумно», – заключил он.