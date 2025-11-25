Ханифов: Трафик на платных дорогах в Татарстане превысил расчетные показатели

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Трафик на платных дорогах в Татарстане – на трассе Алексеевское – Альметьевск и втором этапе Вознесенского тракта в Казани – превысил расчетные показатели. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на брифинге в Доме Правительства РТ.

«Две дороги были реализованы по концессионному соглашению. По трафику, который установился на дороге Алексеевское – Альметьевск, можно сказать, что расчеты, которые закладывались, были скромнее, чем получилось на самом деле. Востребованность этой дороги уже сегодня превышает в два раза те цифры, которые должны были быть в конце 2024-го, в 2025 году», – рассказал он.

По словам Ханифова, с запуска движения по дороге средний трафик составляет 5,5 тыс. машин в сутки. И все лето наблюдался рост интенсивности движения.

«Эта дорога очень понравилась нефтяникам и всем жителям юго-востока республики. Даже жалеют, что мы пока не можем продолжить, довести до логического завершения – соединить М7 с дорогой М5. Этот участок еще на стадии планирования», – подчеркнул он.

Глава Миндортранса добавил, что на платном участке Вознесенского тракта средний показатель интенсивности движения составляет 16–17 тыс. автомобилей в сутки. «Летом проезжало более 20 тыс., а рекорд – 24 тыс. автомобиля в сутки. Осенью наблюдается небольшое снижение движения. Сейчас наша главная задача – обеспечить комфортный проезд», – резюмировал он.

Движение по второму этапу Вознесенского тракта в Казани и автодороге Алексеевское – Альметьевск запустили 26 декабря прошлого года.