В Татарстане за два года построят и введут в эксплуатацию шесть «Метеоров»

В Татарстане за 2023 – 2024 годы планируют построить и ввести в эксплуатацию шесть «Метеоров». Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Мы ожидаем в хорошем смысле ренессанс речного транспорта. Уже заложены два “Метеора” нового поколения на Зеленодольском заводе имени Горького – “Метеор 2020”», – рассказал глава Миндортранса.

Кроме того, по словам министра, Татарстан приобретет теплоходы проекта А-217, рассчитанные на перевозку почти 160 пассажиров.

Что касается причальной инфраструктуры, то разрабатывается программа по ремонту дебаркадеров, добавил Ханифов. «Они сохранят свои традиционные облики», – отметил он.