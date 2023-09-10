Ханифов: Речные рейсы между Татарстаном и Удмуртией могут запустить с 2024 года

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Уже в следующем сезоне Татарстан и Удмуртию может связать речной рейс на пассажирском судне на подводных крыльях «Метеор-2020». Первая, тестовая поездка из Казани до Сарапула начнется 23 сентября этого года, рассказал глава Миндортранса РТ Фарит Ханифов.

«23 сентября планируем запустить пробный рейс, куда мы приглашаем турагентства от Республики Татарстан и Удмуртской Республики. Мы из Казани дойдем до Елабуги, до [Набережных] Челнов. Сейчас выбираем место, где заночуем. Чтобы с утра или из Елабуги, или из [Набережных] Челнов стартовать до Сарапула, посетить город, провести встречи <...> и вернуться обратно», — цитирует его ТАСС.

Ханифов отметил, что одна из целей пробного рейса — продемонстрировать возможности «Метеора-2020», а также проверить его на деле, определить будущие остановочные пункты на маршруте и оценить причальную инфраструктуру в точке прибытия.

Напомним, что в августе тестовый «Метеор-2020» отправился из Казани в Ульяновск. Тогда Раис Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Ульяновской области Алексей Русских договорились о субсидировании этого рейса.