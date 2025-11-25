news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 25 ноября 2025 17:44

Ханифов прокомментировал уголовные дела в отношении владельцев дорожных компаний

Читайте нас в
Телеграм

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов прокомментировал ситуацию с владельцами компаний «Волга-Автодор» Станиславом Шевыревым и «Волгадорстрой» Айратом Миннуллиным, которые подозреваются в совершении уголовных дел.

«Это все-таки наши коллеги, с которыми мы вместе работали многие годы. Разумеется, ничего плохого об этих людях мы сказать не можем. Мы написали свои обращения куда следует, в стороне не остались», – сказал он журналистам на брифинге в Доме Правительства РТ.

По словам Ханифова, до последнего руководитель «Волгадорстроя» «старался выйти из ситуации, держал коллектив».

«Насколько могли, мы помогали. Даже по договоренности с банком старались сохранить лизинговую технику, чтобы сотрудники могли на ней работать, чтобы коллектив до конца мог выполнить поставленные задачи. Надо отдать должное – он это делал с честью, справлялся, держался. Чем все закончится, я сказать не могу», – подчеркнул министр.

Глава Миндортранса добавил, что «Волга-Автодор» – мощное предприятие, способное решать глобальные стратегические задачи.

«Мы надеемся, что все закончится нормально и ее руководитель продолжит свою работу», – заявил он.

Министр отметил, что «Волга-Автодор» работает в штатном режиме.

«Они работают на развязке на Боровое Матюшино на трассе Казань – Оренбург. Приступают к дублеру Оренбургского тракта. Сегодня буквально с ними проводили совещание по текущим вопросам», – сообщил он.

Айрата Миннуллина подозревают в мошенничестве и растратах в особо крупном размере, Станислава Шевырева – в организации нападения на супругу сына.

читайте также
Сотрудник службы безопасности «Волга-Автодор» признал вину в покушении на Ирину Шевырёву
«Ну, помру я в камере, кому легче будет?»: что говорил суду свекор Ирины Шевырёвой
«Ну, помру я в камере, кому легче будет?»: что говорил суду свекор Ирины Шевырёвой
«Похищены более 2 млрд аванса за участок М12»: за что арестовали главу «Волгадорстроя»
«Похищены более 2 млрд аванса за участок М12»: за что арестовали главу «Волгадорстроя»
#уголовные дела
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане прошел Форум молодежи, проживающей в сельских поселениях

В Татарстане прошел Форум молодежи, проживающей в сельских поселениях

24 ноября 2025
Экспертный совет обсудил защиту прав бездомных и контроль «рабочих домов» в Татарстане

Экспертный совет обсудил защиту прав бездомных и контроль «рабочих домов» в Татарстане

24 ноября 2025