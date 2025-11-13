«Похищены более 2 млрд аванса за участок М12»: за что арестовали главу «Волгадорстроя»

В Казани суд отправил под стражу Айрата Миннуллина – бенефициара «Волгадорстроя». Это одна из крупнейших фирм Татарстана, в том числе строитель трассы М12. На данный момент компания находится в процессе банкротства, а ее владелец – за решеткой.





Фото: © Кирилл Гумиров /«Татар-информ»

«Он знает, как покинуть Россию, миновав пограничный контроль»

Вахитовский суд Казани накануне избрал меру пресечения для владельца ООО «Волгадорстрой» Айрата Миннуллина. В минувший вторник он был задержан в аэропорту Казани, а вечером среды его арестовали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. На данном этапе в его деле три эпизода: мошенничество и два эпизода растраты, все в особо крупном размере.

В здание суда Миннуллин вошел без наручников, хотя и в окружении конвоиров. В суде его уже ждали друзья и родственники. Его окружили, с кем-то успел обняться, после его отвели дальше, к залу суда.

Возле зала его уже ждала толпа журналистов. От камер Айрат не уклонялся, лица не прятал. Позднее выяснится – вину он не признает. Хотя попытку избавиться от сотрудников СМИ сторона защиты все-таки предприняла на процессе. Адвокат Миннуллина заявил ходатайство о запрете на съемку для корреспондентов. Свою просьбу он подкрепил аргументом о том, что на процессе будут обсуждать конфиденциальные сведения, влияющие на дело. Суд просьбу отклонил.

В самом заседании кроме Миннуллина и его адвоката приняли участие также государственный обвинитель – помощник прокурора Вахитовского района Михаил Житлов и следователь, именно он и заявил ходатайство о заключении Айрата под стражу.

«Во время следствия было доказано, что Миннуллин обладает информацией о том, как пересечь границу России, не пересекая при этом пограничного контроля. Кроме того, он может оказать давление на свидетелей. Просим суд заключить его под стражу на месяц и 27 суток», – сказал суду следователь.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Он не может уехать, ему запрещен выезд за границу»

Защита ожидаемо возразила. Адвокат Айрата Миннуллина Юрий Некрасов заявил в суде, что у Миннуллина сильно подорвано здоровье. Нахождение в СИЗО, по мнению защиты, не пойдет на пользу его самочувствию. Адвокат настаивал: факт того, что его подзащитный был арестован в аэропорту, не означает, что он собирался бежать. В качестве доказательства этого утверждения суду были предоставлены билеты из Казани до Ялты и обратно.

«Считаю необходимым сообщить суду, что Айрат Абдулович неоднократно покидал территорию Российской Федерации и каждый раз возвращался. Когда он был задержан, они с супругой собирались лететь в Ялту, где Айрат Абдулович собирался отдохнуть после лечения в стационаре. Заграничного паспорта с собой не имел. Кроме того, на данный момент идет дело о банкротстве "Волгадорстроя", в рамках которого Айрат Абдулович привлечен к субсидиарной ответственности. То есть ему запрещен выезд за границу», – сказал суду адвокат Юрий Некрасов.

По версии следствия, Айрат Миннуллин совершил мошенничество в особо крупном размере – аванс, выплаченный за строительство отрезка М12, был перечислен им на счет субподрядчика, а после этого деньги с этого счета якобы были похищены. Следователи уверены, что таким образом Айрат Миннуллин похитил 2 миллиарда 425 миллионов рублей.

Кроме того, его обвиняют в растрате. Якобы при строительстве М12 «Волгадорстрой» растратил 3,6 миллиона и 2,99 миллиона, полученные в качестве ассигнований из Фонда национального благосостояния.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Вину во вменяемых ему финансовых преступлениях Айрат Миннуллин не признает. Напротив, яростно отрицает. Сам он уверен – его оклеветали. Как он сам рассказал журналистам, оклеветал его экс-директор компании «БСЛ Инжиниринг». По его версии, обвинив его, он пытается сам избежать ответственности по другому уголовному делу.

«Меня задержали не по существу, неправильно. Я ничего не собирался, никуда не бежал. Я считаю, что все дело основывается на показаниях Салихова, который нас просто оклеветал. А сценарий, сочиненный про то, что я могу без паспорта уплыть куда-то за границу, вообще бред», – рассказал Айрат Миннуллин.

Суд удовлетворил ходатайство следствия в полной мере – Айрат Миннуллин отправился в СИЗО на месяц и 27 суток, до 6 января 2026 года.