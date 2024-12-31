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Ханифов: Надеемся на частные инвестиции для строительства платных дорог
В Татарстане могут продолжить строить платные дороги, если поступят соответствующие предложения от инвесторов. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на брифинге в Кабинете Министров РТ.
«Надеемся на дальнейшее привлечение частных инвестиций для строительства платных дорог. На наш взгляд, опыт получился удачный. По платным дорогам в первую очередь частный инвестор объявляет инициативу», – заявил глава Миндортранса.
Ханифов отметил, что после запуска второго этапа Вознесенского тракта и дороги Алексеевское – Альметьевск такие частные инициативы могут появиться уже в ближайшее время.
«В генплане Казани у нас есть вылетные магистрали. Какими они должны быть, платными или бесплатными, будут решать. По Лаишевскому направлению Институт пространственного планирования провел огромную работу. Направление в сторону Дербышек имеет достаточно серьезную интенсивность движения. Надо туда взгляд направить. Улицу Несмелова сдали в прошлом году, но дошли только до Храма всех религий. По генплану города там требуется продолжение», – рассказал он.
По словам Ханифова, было бы неплохо, если «частная инициатива прозвучит по обходам населенных пунктов». «Достаточно серьезно развиваются агломерации. Это большие нагрузки на существующие дороги. И ряд таких населенных пунктов в республике требуют обхода. Это все в перспективе», – заключил он.
В этом году в Татарстане появились две новые платные дороги – трасса Алексеевское – Альметьевск и второй этап Вознесенского тракта в Казани.
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