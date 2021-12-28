Ханифов: Мероприятия по устранению последствий непогоды на дорогах показали эффективность

Мероприятия, организованные на дорогах в Татарстане по устранению последствий непогоды, показали эффективность. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Буквально на днях у нас были заносы на юго-востоке республики, где проходят участки дорог по Бавлинскому и Бугульминскому районам. Наши дорожники справились. Единственное, были проблемы на дорогах, которые мы не контролируем, не эксплуатируем. По этому поводу у нас ведется работа», – сказал глава Миндортранса.

По словам Ханифова, все дороги в Татарстане, региональные и федеральные, поделены по эксплуатационным зонам. «На дороге М5 Самара – Уфа из-за сильной метели на несколько часов остановили движение. У ФКУ “Волго-Вятскуправтодор” был свой объем работы. Они оказали содействие нашим эксплуатационным подразделениям. Была налажена прямая связь нашего министерства с министерством Башкортостана. Надо сказать, что большой помощи они у нас не попросили, техникой укомплектованы неплохо. Но это тот случай, когда не смогли удержать первые заторы, что привело к многокилометровой очереди», – отметил он.

Спикер добавил, что министерство выйдет с инициативой для того, чтобы на участках федеральных автодорог, которые проходят по Татарстану, работали эксплуатационные организации республики. «В той зоне у нас очень мощное предприятие “Татнефтедор“. Думаю, наши коллеги прислушаются, завтра будем этот вопрос обсуждать», – заключил он.