Из-за непогоды в РТ частично закрыли движение на трассах М5 и Казань – Оренбург

Из-за ухудшения погодных условий сегодня в Татарстане временно ограничили движение по федеральной трассе М5 при въезде в Самарскую область и на трассе Казань – Оренбург при въезде в Оренбургскую область.

Движение вновь откроют, как только улучшатся погодные условия.

Республиканская Госавтоинспекция призывает всех водителей не выезжать за пределы населённых пунктов без крайней необходимости, а также напоминает, что в случае нештатных ситуаций на дороге следует обращаться по телефонам 8(843)5333888 (дежурная часть Госавтоинспекции МВД по РТ) либо 8(843)2919174 (диспетчерская служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ).