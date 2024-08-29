Ханифов: «Эффективные транспортные системы» приобретают практический опыт

Фарит Ханифов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Открытие грузового порта «Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр» – это доказательство, что указ Президента России Владимира Путина по национальным целям начинает приобретать практический опыт. Об этом министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов заявил на церемонии открытия порта.

«То, что происходит сегодня, доказательство того, что указ Президента, национальный проект “Эффективные транспортные системы” приобретают практический опыт», – сказал министр.

Он также поблагодарил Минтранс России за помощь в открытии новых рубежей и новых векторов движения железнодорожного, автомобильного и, конечно же, речного транспорта.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Свияжском логистическом комплексе открыли грузовой порт.