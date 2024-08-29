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В Свияжском логистическом комплексе открыли грузовой порт
Татарстан является лидером по исполнению поручений Президента России Владимира Путина. Об этом заявил заместитель министра транспорта РФ Александр Пошивай на открытии грузового порта Свияжского мультимодального логистического центра.
«Реализация этого проекта — это прямое исполнение поручения Президента России Владимира Путина по развитию внутренних водных путей страны. Так получается, что лидером в исполнении поручений у нас является Татарстан под руководством Раиса республики Рустама Минниханова, который выполняет поручения с отличным качеством», — заявил замминистра.
Он подчеркнул, что реализация свияжского комплекса входит практически во все программы и стратегии России: начиная от стратегии пространственного развития страны до 2030 года и транспортной стратегии с прогнозом до 2035 года и заканчивая мегапроектом «Великий Волжский путь». «В каждой программе центр найдет свое место», — заявил замминистра.
По его словам, это место было определено самой судьбой и географическим положением, так как оно находится на пересечении международных транспортных коридоров: Север – Юг, Европа – Западный Китай.
«Вы пользуетесь инфраструктурой единой глобоководной сети Европейской части, которая в 2026 году будет доведена до гарантированной осадки в 3,6 метра, что даст новые возможности в развитии внутренних водных путей», — добавил Пошивай.
Он отметил, что рядом находятся станция железной дороги и федеральная автомобильная трасса М7 – таким образом, «вода, железная дорога и автомобили объединяются в этом центре».
Замминистра подчеркнул, что основным грузом, на который ориентирован центр, будут являться насыпные грузы и контейнерные перевозки, и добавил, что из центра можно попасть в три морских бассейна: каспийский, черноморский и балтийский.
Ключевым моментом церемонии открытия грузового порта стал удар в специальный колокол, который дал старт сразу трем направлениям перевозок: из логистического центра одновременно отправились фуры с товарами, железнодорожный состав и баржа.
Среди основных показателей нового объекта можно выделить, что протяженность причальной стенки порта составляет более 2,5 км, а глубина вдоль причала — 5 метров, что позволяет производить одновременную швартовку 13 судов класса «река-море».
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