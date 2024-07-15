Хамаев: В Татарстане остро стоит проблема сохранения плодородия сельхозземель

В Татарстане проблема сохранения плодородия и эффективного использования сельхозземель стоит остро. Об этом заявил в интервью «Татар-информу» председатель Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев.

«Сегодня много вопросов появляется не только по сохранению плодородия земель, но и по их использованию. У нас есть заброшенные земли, которые необходимо задействовать. Этими вопросами мы, как депутаты, занимаемся вместе с профильными ведомствами», – сказал парламентарий.

На сегодня в Татарстане сельхозугодья составляют более 4 млн гектаров, посевные площади – 2,7 млн гектаров, уточнил он.

Хамаев добавил, что в республике есть примеры по эффективному использованию земель. Так, хозяйство «Чулпан» Высокогорского района имеет 6 тыс. гектаров. На площади, где были овраги, сельхозпредприятие сделало искусственные озера. По их берегам посадили лиственницы, березы. Около 3 тыс. гектаров сельхозземель используется по своему основному назначению.

Подробнее о том, какую работу проделали депутаты Госсовета Татарстана шестого созыва, читайте в интервью: «Азат Хамаев: В Татарстане особое отношение к малым формам хозяйствования».