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Хамаев: В Татарстане на поддержку малых хозяйств было выделено 2,4 млрд рублей
В Татарстане на поддержку малых форм хозяйствования в прошлом году было направлено 2,4 млрд рублей. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил председатель Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев.
«В отношении сельхозпроизводителей мы решаем вопросы, которые направлены на их развитие», – заявил депутат.
Он отметил, что на субсидирование сельскохозяйственных кооперативов выделено 352 млн рублей. На субсидии личным подсобным хозяйствам на этот год заложено 546 млн рублей.
«В Татарстане особое отношение к малым формам хозяйствования», – подчеркнул парламентарий.
Хамаев заметил, что в прошлом году малые формы хозяйствования произвели продукцию на 128 млрд рублей. «То есть крестьянско-фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства производят почти половину сельхозпродукции от республиканских объемов. Уровень производства КФХ и ЛПХ удается держать благодаря мерам господдержки», – сказал он.
По словам депутата, в районах строятся мини-фермы, хозяйства приобретают нетелей. Например, это направление развивает Кукморский район, который производит более 500 тонн молока в сутки.
В прошлом году в республике построено 195 мини-ферм на 821 корову.
Подробнее о том, какую работу проделали депутаты Госсовета Татарстана шестого созыва, читайте в интервью: «Азат Хамаев: В Татарстане особое отношение к малым формам хозяйствования».
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