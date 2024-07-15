Хамаев: Урон от санкций старались оперативно сглаживать за счет мер господдержки

В Татарстане урон от санкций западных стран старались оперативно сглаживать за счет мер государственной поддержки, переориентации по рынкам сбыта. Об этом рассказал в интервью «Татар-информу» председатель Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев.

«Санкции коснулись всех отраслей народного хозяйства. В связи с тем что республика активно занимается развитием сельского хозяйства, у нас еще до принятия санкций было закуплено много импортной техники. Мы также завозили семена технических культур, куриные яйца», – сообщил депутат.

По словам Хамаева, благодаря работе сельхозпроизводителей, партнеров из дружественных стран все вопросы удалось решить. В частности, запчасти и семена стали завозиться через дружественные страны. «Поэтому мы с честью вышли из этой ситуации», – отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что сегодня Татарстан обеспечен всеми основными продуктами питания, которые необходимы населению. Они производятся в республике и в других регионах России, уточнил он.

Так, Татарстан обеспечивает себя на 100% по муке, картофелю, овощам, мясу, молоку, куриным яйцам. «А по сахару и растительному маслу показатель составляет 300%, то есть в три раза больше фактической потребности жителей региона», – констатировал депутат.

Подробнее о том, какую работу проделали депутаты Госсовета Татарстана шестого созыва, читайте в интервью: «Азат Хамаев: В Татарстане особое отношение к малым формам хозяйствования».