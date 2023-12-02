«Халяль или харам?»: на выставке «Россия» рассказали об исламском банкинге

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Посетителям выставки-форума «Россия» на ВДНХ рассказали об основных особенностях и принципах исламской экономики и финансов. Лекция прошла в рамках Дня Татарстана, организованного в пяти павильонах ВДНХ.

«Это совершенно другой мир, парадигма финансовой и банковской системы через призму ислама. Мусульмане верят, что все, что есть в этом мире, дано в управление человеку Всевышним. Им были установлены и законы во всех сферах жизни, которые верующие стараются соблюдать. Дозволенное мы называем халяль, а запретное — харам. Халяль — это не только про питание, это и к экономике имеет отношение», — рассказал представитель ДУМ Татарстана и казанского исламского университета господин Ахмат.

Он напомнил, что по указу Президента России Владимира Путина Татарстан включен в группу регионов, в которых в течение двух лет будут проводить эксперимент по внедрению исламских партнерских финансов. Помимо РТ, пилотный проект развернут в Чечне, Башкортостане и Дагестане.

По словам лектора, в Татарстане эта система интересна не только мусульманам, но и представителям других религий, которые активно используют уже существующие механизмы исламского банкинга. Однако существует ряд специфических особенностей, принципиально отличающих ее от любой другой финансовой системы.

«Например, мусульмане не должны давать и брать деньги под проценты. Мы не вкладываем деньги в сферы, связанные с табачной и алкогольной продукцией. У нас существует запрет на ростовщичество (некая прибавка из воздуха). Привычные многим людям кредиты и депозиты с точки зрения ислама — вещи неправильные», — объяснил эксперт.

Он отметил, что мусульмане также не должны иметь во владении, продавать и покупать некоторые вещи, которые в светском обществе не вызывают вопросов. К примеру, к ним относятся вино, свинина, мясо или шкуры животных, забитых не по законам шариата. Кроме того, для совершения сделок купли и продажи в исламском банкинге существуют свои «допустимые» механизмы, полностью исключающие обман партнеров по бизнесу, покупателей и иные манипуляции.

«Также есть понятие гарар -это высокорисковые сделки: продажи фьючерсов, сделки на будущие поставки нефти, которую еще не добыли, и так далее. Это неприемлемо для мусульманина. Запрещены и лотереи, ставки на спорт», — подчеркнул представитель ДУМ РТ.

Напомним, сегодняшний день выставки посвящен Республике Татарстан, которая представлена на пяти локациях. Экспозиции рассказывают о значимых достижениях республики в промышленности, сельском хозяйстве, экономике, медицине, культуре и туризме.

Гостей Дня Татарстана приветствовали Раис республики Рустам Минниханов, зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

Кроме того, гости мероприятия стали свидетелями настоящей татарской свадьбы, которую сыграли молодожены из Татарстана, специально приехавшие для этого на форум.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября на площадке ВДНХ и продлится до 12 апреля. Здесь продемонстрируют достижения 89 регионов России, крупных компаний, министерств и организаций. Ожидается, что выставку посетит Президент РФ Владимир Путин.