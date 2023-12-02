День Татарстана на выставке «Россия»: нашествие випов, песни Салавата и татарская свадьба

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На ВДНХ зажгли новогоднюю елку, посвященную Татарстану

Накануне Дня Татарстана в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве зажгли сразу 90 новогодних елей: 89 по числу регионов России и одну общую. Одну из елочек посвятили Татарстану.

Уже с раннего утра на поля форума начали прибывать гости, среди которых были замечены министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин, министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков и многие другие.

Все гости активно фотографировались с всенародным любимцем — певцом Салаватом. После серии совместных фото заслуженный артист РФ, народный артист РТ и Башкортостана исполнил на сцене композицию «Әй, гомерем, нишләвен бу» под аккомпанемент баяна и еще несколько песен.

Также на площадку прибыли депутаты Государственной думы РФ Айдар Метшин, Олег Морозов, Ильдар Гильмутдинов, сенатор от Татарстана Александр Терентьев.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Все, что мы делаем, и все, что у нас есть, – это благодаря политике нашего Президента»

День Татарстана открыли Раис РТ Рустам Минниханов и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Руководитель республики обратился к собравшимся на двух государственных языках — русском и татарском.

«Дорогие друзья! Для нас большая честь представлять сегодня Республику Татарстан — это один из опорных регионов Российской Федерации. Все, что мы делаем, и все, что у нас есть, это благодаря той политике, которая проводится нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным», — отметил Минниханов.

Раис РТ подчеркнул, что региону удается процветать благодаря огромной поддержке федерального Правительства.

«Вот здесь коллеги из Правительства. Давайте руководству страны поаплодируем, — сказал он под громкие аплодисменты. — Я долго говорить не буду, потому что у нас более 50 мероприятий сегодня. Я хочу искренне поблагодарить каждого из вас за то, что вы вместе с нами. Татарстан, алга! Только вперед! Спасибо, бик зур рәхмәт».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Вы день и ночь занимаетесь всеми вопросами, чтобы люди в республике жили как можно лучше»

Приветствуя собравшихся, заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин подчеркнул, что главное богатство Татарстана — это люди, а Рустама Минниханова поблагодарил за заботу о них.

«Я хочу отметить, что комплексный подход к повышению качества и комфорта жизни граждан — это заслуга работы региональной команды под руководством Рустама Нургалиевича, — сказал вице-премьер. — Знаю, что вы день и ночь занимаетесь всеми вопросами, чтобы люди в республике жили как можно лучше».

Хуснуллин отметил, что земля Татарстана богата природными ресурсами, уникальным историческим и культурным наследием: регион по-настоящему можно назвать территорией опережающего развития. В этом году, по его словам, отличилась строительная отрасль — уже введено более 3 млн кв. метров жилья.

Помимо этого, в конце года ожидается «эпохальное» событие — открытие восьмого этапа скоростной трассы М12 «Восток» в Татарстане. В результате трасса свяжет всю огромную страну до Владивостока. «И этот маршрут называется „Россия“, поэтому это великое событие», — сказал Хуснуллин.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Татарстан — лидер, и регион показывает это на полях выставки»

Своим мнением о том, как Татарстан выглядит и на выставке, и на фоне других регионов в целом, поделился депутат Государственной думы РФ Олег Морозов.

«Татарстан всегда у нас один из лидеров. И то, что интерес к Татарстану сегодня очень высок, — это не фигура речи, это то место, которое республика занимает в стране. Это инвестиционная привлекательность, это новые технологии, это Игры будущего, это БРИКС. Татарстан — лидер, и это лидерство мы видим здесь сегодня», — сказал собеседник «Татар-информа».

Парламентарий отметил, что республика старается одновременно и систематически развиваться по всем направлениям.

«Татарстан показывает, что он впереди во всем. Потому что когда республика демонстрирует, например, свои преимущества в цифровых технологиях, она тем самым предъявляет и свою гуманитарную часть», — подчеркнул Морозов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Казань и Татарстан — флагман российского и международного спорта»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в беседе с «Татар-информом» восхитился системным подходом Татарстана к развитию всех видов спорта. Он отметил, что в регионе проходит множество международных состязаний.

«В Татарстане уникальная ситуация — развиваются все виды спорта, ни в одном регионе России такого нет. И системность, с которой в республике развивается каждый вид спорта, восхищает», — сказал президент Федерации тенниса РФ.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил успехи и достижения Татарстана на российской и международной арене.

«Казань и Татарстан — флагман российского и международного спорта. И, конечно, в основе этих достижений, как сказал Марат Шакирзянович [Хуснуллин], — люди, человеческий потенциал, который постоянно демонстрирует инновации, креатив. Мы гордимся успехами Татарстана», — сказал он.

По словам министра, Татарстан был пионером возрождения важных проектов, и не только международных, но и российских – всероссийской Универсиады в 2008 году, первых Игр стран СНГ в 2021-м, всероссийской спартакиады в 2022-м. Также он напомнил, что в 2024 году Казань примет Игры будущего.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Это не бутафорная свадьба!»

На полях выставки-форума «Россия» зарегистрировала свой брак молодая пара из Татарстана — Самат Зиятдинов и Сюмбель Ибрагимова. Рустам Минниханов также принял участие в церемонии.

«Это не бутафорная свадьба, это образцовая семья из Балтасинского района! Давайте стоя поаплодируем молодой семье, пожелаем успехов и долгих-долгих лет совместной жизни и много-много детей. Демография — главный вопрос!» — с улыбкой поздравил молодоженов руководитель республики.

Он также вручил Самату и Сюмбель сертификат на путешествие на Алтай. Радостное событие разделили с женихом и невестой их родные и друзья — все они прибыли в столицу России накануне.

«Алтай — это колыбель тюркского мира. У вас есть уникальная возможность увидеть не только прекрасную природу Алтая, но и познакомиться с историей становления тюркских народов нашей необъятной Родины», — прокомментировал ведущий церемонии подарок Раиса Татарстана.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Какие яркие события ожидают гостей выставки?

Одним из центральных событий программы Дня региона станет обряд «Каз өмәсе» — это древний татарский обрядовый праздник, который традиционно и по сей день проводится в конце ноября — начале декабря. По традиции в этот день всем селом заготавливают гусиное мясо и щиплют пух.

Другим ярким событием дня станет приготовление супа-шурпы сразу на 4 тыс. порций в «Татарском самоваре». А в Доме татарской кухни 10 ведущих шеф-поваров республики в течение дня проведут мастер-классы по приготовлению татарских национальных блюд. Можно будет принять участие в приготовлении праздничного гуся, губадии, зур балиша, талкыш калеве и других блюд. Помимо этого, мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни развернутся и на уличной площадке.

Не менее насыщенной ожидается культурная программа. Вечером на главной сцене ВДНХ выступят ведущие ансамбли и артисты Татарстана, в том числе группа «Дабро», фолк-группа «Закария», Госансамбль песни и танца, заслуженные артисты Татарстана Айдар Сулейманов, Алина Шарипжанова, Илюса Хузина, вокальная группа «Премьер».

Напомним, Татарстан на выставке представлен на пяти локациях. Экспозиции рассказывают о значимых достижениях республики в промышленности, сельском хозяйстве, экономике, медицине, культуре и туризме.

Также на Дне региона Международной выставки-форума «Россия» в Москве каждый гость может почувствовать себя туристом, совершающим велопрогулку по набережным Казани.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября на площадке ВДНХ и продлится до 12 апреля. Здесь продемонстрируют достижения 89 регионов России, крупных компаний, министерств и организаций. Ожидается, что выставку посетит Президент РФ Владимир Путин.