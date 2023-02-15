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Халил Шайхутдинов: Призываю журналистов освещать турниры по борьбе, прославлять батыров
Первый заместитель министра спорта Татарстана Халил Шайхутдинов призвал журналистов популяризировать национальную борьбу корэш и делать так, чтобы как можно больше людей узнавали о батырах — победителях престижных турниров.
«Пусть слава о батырах разнесется на широкую аудиторию, надо представлять их достойно. Это очень важно», — заметил замминистра.
Шайхутдинов также рассказал, как в детстве собирал газеты с публикациями о батырах. «Я их до сих пор бережно храню. Раньше фото победителей выходили на страницах газеты „Социалистик Татарстан“. Это продолжается и сейчас. Вот нашел дома газету 2000 года. Особенно газеты „Ватаным Татарстан“, „Татарстан яшьләре“ ценят наших борцов. Вот эти пожелтевшие страницы я до сих пор храню в сундуке. Для меня всё это очень близко», — поделился он.
Турнир по национальной борьбе корэш, посвященный памяти поэта-героя Мусы Джалиля, учрежден газетой «Ватаным Татарстан». Турниру уже 60 лет. На протяжении всего этого времени имена и фотографии батыров публикуются на страницах газеты. По словам Халила Шайхутдинова, увидеть свои портреты и поздравления в свой адрес на страницах газет и журналов для спортсменов особенно ценно.
«Сейчас в деревне интернет есть даже у бабушек. Но мы — борцы, их родные, родители — бережно храним именно печатные издания. Газета — такая трогательная, запоминающаяся часть турнира», — пояснил представитель Минспорта РТ.
Шестидесятый по счету турнир памяти Мусы Джалиля пройдет 17-18 февраля во Дворце единоборств «Ак Барс». Учредившая турнир газета «Ватаным Татарстан» выпустила специальный вкладыш к его юбилею.
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