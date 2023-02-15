Газета «Ватаным Татарстан» выпустила специальный вкладыш к 60-летию турнира Мусы Джалиля

К 60-летию турнира по национальной борьбе корэш, посвященного памяти поэта-героя Мусы Джалиля, газета «Ватаным Татарстан» выпустила специальный вкладыш. Об этом представители редакции рассказали на пресс-конференции в «Татар-информе».

Во вкладыш вошли материалы об истории и настоящем этого национального вида спорта. Также опубликован список батыров за 60 лет существования турнира, интервью с победителями, статьи из архивов газеты «Социалистик Татарстан».

Главный редактор газеты Гульнара Сабирова отметила, что такой вкладыш издается впервые. Этот номер газеты также раздадут на турнире.

«Напечатали на белой бумаге дополнительным тиражом. Там и 60-летняя история, и настоящее турнира. Очень много информации для журналистов», – сказала она.

Гульнара Сабирова также отметила, что специальный номер к турниру издается в рамках мероприятий, посвященных юбилею самого издания – в марте газете «Ватаным Татарстан» исполняется 105 лет.

«Турнир также проводится в рамках юбилейных мероприятий. Газете исполняется 105 лет – в татарской периодической печати изданий с такой историей немного», – сказала Гульнара Сабирова.

Как ранее сообщал «Татар-информ», победители турнира корэш памяти Мусы Джалиля пройдут в сборную Татарстана.

