Халил Шайхутдинов о сотрудничестве с КНР: «У нас подписан договор на уровне правительств»

Первый заместить министра спорта Татарстана Халил Шайхутдинов рассказал корреспонденту «ТИ-Спорт» о сотрудничестве Татарстана и одной из крупнейших провинций КНР Шаньдун в области спорта.

«Турнир по прыжкам в воду очень важен для нас. В нашей школе во дворце водных видов спорта занимаются 137 человек, на платной основе еще около 300 человек. Они не могут без стартов, поэтому мы всегда будем поддерживать такие турниры.

У нас подписано соглашение о спортивном сотрудничестве с китайской провинцией Шаньдун (население 101 млн. 527 тысяч человек) на уровне правительств. Запланировали провести ряд совместных соревнований и турниров. Они нас тепло встречают и хорошо отзываются, отличные контакты установили. К ним ездили наши тяжелоатлеты и боксеры, тренировались на их базах, к нам приезжали китайцы.

Приглашаем из Шаньдуна прыжков в воду и настольных теннисистов, там лучшие мастера Китая по пинг-понгу — занимаются этим национальным видом спорта по восемь часов в день!» – подчеркнул Шайхутдинов.

Ранее президент федерации прыжков в воду России Станислав Дружинин прокомментировал открытие в казанском Дворце водных видов спорта второго этапа «Игр дружбы».

Напомним, соревнования пройдут в Казани с 10 по 13 ноября.