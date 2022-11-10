Станислав Дружинин: «Игры дружбы» показывают, что к нам хотят и приезжают другие страны

Президент федерации прыжков в воду России Станислав Дружинин на открытии в казанском Дворце водных видов спорта второго этапа «Игр дружбы» отметил значение турнира, а также рассказал о расширении международных связей федерации.

Дружинин уверен, что на турнире в Казани проявятся новые таланты.

«Надеюсь, увидим здесь новые таланты, наших перспективных ребят. Не так много стран участвуют, но это международный турнир. Важно, что можно посоперничать, почувствовать вкус побед. В этом году мы учредили Кубок Евразии по прыжкам в воду: Армения, Белоруссия, Узбекистан и России. Мы взяли на себя обязательства проводить эти соревнования на своей территории в течении четырех лет», – заявил он.

Кроме того, особое внимание, по словам Дружинина, российская сторона уделяет сотрудничеству с азиатскими странами.

«Отдельно общаемся с азиатскими странами, чтобы они принимали участие в наших соревнованиях, а мы в их. Все российские соревнования будут открытыми для других стран. Общаемся с Китаем, это для нас самый сильный и приоритетный соперник.

Как раз «Игры дружбы» показывают, что к нам хотят и приезжают другие страны. Думаю, что на третьем этапе соревнований будет больше стран-участниц, включая тех, кто соревновался на чемпионате мира. От нас будет основной костяк сборной России. Недавно у нас прошли сборы в Узбекистане, месяц, провели там мастер-класс, пообщались с местными тренерами, обменялись опытом», – подчеркнул Дружинин.

Напомним, соревнования пройдут во Дворце водных видов спорта с 10 по 13 ноября.